Raven Property решила выкупить свои акции у Invesco на кредит ВТБ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Британская Raven Property Group, один из лидеров рынка складских помещений в России, раскрыла часть деталей обсуждаемой уже больше года сделки по выкупу своих акций у инвесткомпании Invesco.

На конец I полугодия 2020 года Invesco Asset Management Limited владела 139 678 000 обыкновенных (28,5% от их общего объема), 38 936 295 привилегированных (38,8%) и 42 118 860 конвертируемых привилегированных акций (21,3%) Raven. Это крупнейший акционер компании.

В 2019 году Raven уже выкупила крупный пакет своих акций у Нейла Вудфорда, известного инвестора, столкнувшегося с претензиями регулятора в Великобритании, а также часть доли Invesco, в которой Вудфорд работал, пока не основал собственный фонд.

Выкуп оставшихся у Invesco акций Raven анонсировала в декабре 2019 года, но из-за коронавируса сделка в итоге не состоялась.

В сентябре 2020 года председатель совета директоров Raven Ричард Джусон заявил, что компания продолжает диалог с Invesco, рассчитывая найти решение проблемы "навеса" в акциях, и сообщил, что выкуп может быть реализован через синдикат самой компании и ее топ-менеджмента.

26 января Raven сообщила, что обсуждает с Invesco выкуп всех принадлежащих ей обыкновенных и привилегированных акций по цене соответственно 21,6 и 90,8 пенса за ценную бумагу. Планируется, что компания выкупит и погасит 9 850 350 обыкновенных акций, СП компании и менеджмента купит 100 млн обыкновенных и 32,5 млн "префов".

Оставшиеся 46 824 074 обыкновенных акции и 31 071 616 "префов" планируется разместить среди инвесторов. Компания и ее СП с менеджментом для приобретения акций планируют привлечь кредит ВТБ.

Исходя из раскрытых ценовых параметров, для выкупа Raven и ее СП с менеджментом потребуется порядка 53 млн фунтов стерлингов.

Raven была создана в 2005 году специально для инвестиций в российский рынок и тогда же провела IPO на Лондонской фондовой бирже, а в 2018 году получила вторичный листинг на "Московской бирже". В портфель Raven входят логистические комплексы класса "А" общей площадью около 1,9 млн кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

За 2020 год Raven отчитается 15 марта. В сообщении о параметрах сделки с Invesco приведен короткий комментарий СЕО Глина Хирша, который отметил, что, несмотря на глобальную неопределенность, портфель компании подвергся минимальному влиянию пандемии во втором полугодии.