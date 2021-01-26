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Raven Property решила выкупить свои акции у Invesco на кредит ВТБ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Британская Raven Property Group, один из лидеров рынка складских помещений в России, раскрыла часть деталей обсуждаемой уже больше года сделки по выкупу своих акций у инвесткомпании Invesco.

На конец I полугодия 2020 года Invesco Asset Management Limited владела 139 678 000 обыкновенных (28,5% от их общего объема), 38 936 295 привилегированных (38,8%) и 42 118 860 конвертируемых привилегированных акций (21,3%) Raven. Это крупнейший акционер компании.

В 2019 году Raven уже выкупила крупный пакет своих акций у Нейла Вудфорда, известного инвестора, столкнувшегося с претензиями регулятора в Великобритании, а также часть доли Invesco, в которой Вудфорд работал, пока не основал собственный фонд.

Выкуп оставшихся у Invesco акций Raven анонсировала в декабре 2019 года, но из-за коронавируса сделка в итоге не состоялась.

В сентябре 2020 года председатель совета директоров Raven Ричард Джусон заявил, что компания продолжает диалог с Invesco, рассчитывая найти решение проблемы "навеса" в акциях, и сообщил, что выкуп может быть реализован через синдикат самой компании и ее топ-менеджмента.

26 января Raven сообщила, что обсуждает с Invesco выкуп всех принадлежащих ей обыкновенных и привилегированных акций по цене соответственно 21,6 и 90,8 пенса за ценную бумагу. Планируется, что компания выкупит и погасит 9 850 350 обыкновенных акций, СП компании и менеджмента купит 100 млн обыкновенных и 32,5 млн "префов".

Оставшиеся 46 824 074 обыкновенных акции и 31 071 616 "префов" планируется разместить среди инвесторов. Компания и ее СП с менеджментом для приобретения акций планируют привлечь кредит ВТБ.

Исходя из раскрытых ценовых параметров, для выкупа Raven и ее СП с менеджментом потребуется порядка 53 млн фунтов стерлингов.

Raven была создана в 2005 году специально для инвестиций в российский рынок и тогда же провела IPO на Лондонской фондовой бирже, а в 2018 году получила вторичный листинг на "Московской бирже". В портфель Raven входят логистические комплексы класса "А" общей площадью около 1,9 млн кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

За 2020 год Raven отчитается 15 марта. В сообщении о параметрах сделки с Invesco приведен короткий комментарий СЕО Глина Хирша, который отметил, что, несмотря на глобальную неопределенность, портфель компании подвергся минимальному влиянию пандемии во втором полугодии.

Raven Property Group Invesco Ричард Джусон ВТБ коронавирус Глин Хирш

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