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Инвесторы-активисты склонили Exxon к переменам в совете директоров

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil Corp планирует произвести изменения в совете директоров, а также принять дополнительные меры для сокращения углеродного следа под давлением инвесторов-активистов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Exxon рассматривает возможность введения одного или более новых директоров в совет директоров, а также наращивания инвестиций в устойчивое развитие. Компания, которая ранее объявила о планах уменьшения капиталовложений, может усилить эти сокращения.

Exxon ведет переговоры с одним из инвесторов-активистов D.E. Shaw Group, который может поддержать готовящиеся шаги, отмечают источники. Тем временем, другой инвестор – Engine No. 1 LLC - заявил в среду, что продвигается вперед в борьбе за голоса акционеров, планируя выдвинуть четырех кандидатов в совет директоров Exxon.

Exxon в свою очередь сообщила, что взаимодействует с Engine No. 1 с середины декабря, и комитет по делам совета директоров рассмотрит предложенных инвестором кандидатов.

"Exxon в ближайшие недели продолжит доводить до акционеров информацию, касающуюся ее стратегии по созданию долгосрочной и устойчивой ценности для акционеров, - говорится в заявлении компании. - Мы также будем обновлять информацию относительно показателей компании и ее действий по борьбе с изменением климата, в том числе, об инициативах по коммерциализации технологий, являющихся ключевыми для сокращения выбросов и достижения целей Парижского соглашения по климату".

По словам одного из источников WSJ, Exxon может объявить о готовящихся изменениях в четверг, одновременно с публикацией отчетности за четвертый квартал 2020 года.

Exxon была самой дорогой американской компанией всего семь лет назад, однако в настоящее время ее капитализация составляет около $194 млрд. За последний год акции Exxon подешевели на 27,5% в результате падения цен на нефть из-за пандемии коронавируса, а также ряда ошибочных шагов, сделанных руководством компании, и на рынке ходили слухи, что может появиться инвестор-активист, который воспользуется недовольством ее акционеров.

В среду бумаги Exxon прибавляют в цене 1,3%.

Exxon Mobil

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