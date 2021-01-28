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В Минэнерго РФ заявили о ценах на АЗС в рамках инфляции

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Цены на автозаправочных станциях РФ в настоящее время находятся в рамках инфляции, заявил журналистам заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

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"Мы понимаем, что в конце 2020 и начале этого года сложилась определенная конъюнктура мирового рынка. Мы наблюдали рост цен (на нефть - ИФ), курс рубля остался более-менее стабилен, что привело к росту стоимости сырья на входе на НПЗ. И биржевая цена корректировалась. При этом рост цен на заправках остается в пределах инфляции, и это самое главное", - пояснил он.

По его словам, для сохранения стабильности рынка нефтяники согласились увеличить переработку в феврале, чтобы накопить запасы перед периодом спроса. "При этом, чтобы в будущем сохранить стабильность на рынке и полностью обеспечить его нефтепродуктами, нефтяные компании согласились с рекомендациями, которые до них доводятся, чтобы увеличить объемы переработки в феврале. Чтобы также накапливать запасы перед весной, перед посевной, перед пиком спроса", - сказал собеседник.

Он уточнил, что каждой компании давались рекомендации по увеличению переработки в зависимости от того, какую долю она занимает. При этом экспортные объемы некоторых компаний в феврале снизятся, добавил Сорокин.

Замминистра подчеркнул, что демпферный механизм отвечает задачам, для которых он создавался, и в 2020 году он оказал существенную поддержку бюджету. Рынок неоднороден, возникают комбинации факторов, но сейчас демпфер нейтрален, на рынок влияют другие факторы, считает Сорокин.

Минэнерго РФ

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