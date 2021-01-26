Цены на бензин продолжили активно расти в РФ, кроме Дальнего Востока

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин вторую неделю подряд активно растут на АЗС России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошедшей неделе (17-24 января) топливо дорожало во всех округах России, кроме Дальнего Востока. Наибольший рост цен на бензин наблюдался в Чечне – на 35-50 копеек, в Самарской области – на 13-25 копеек, Ульяновской области – на 33-45 копеек, Ямало-Ненецком автономном округе – на 20-21 копейку, Тыве – на 1,39-1,5 рубля и Томской области – на 23 копейки. В остальных регионах рост составлял до 20 копеек.

Цены на зимнее дизтопливо росли меньшими темпами – прирост в среднем по регионам не превысил 15 копеек. Сильно подорожало зимнее дизтопливо за семь дней в Дагестане (на 4 рубля) и ЯНАО (на 84 копейки).

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 и Аи-95 на прошлой неделе выросли на 7 копеек – до 44,11 руб./л и 47,44 руб./л соответственно. Стоимость зимнего дизтоплива в среднем подросла на 2 копейки – до 49,02 руб./л.

В конце декабря цены на топливо были крайне нестабильны: в большинстве регионов топливо дорожало на 10-30 копеек. В то же время в некоторых регионах на юге страны цены снижались. На предыдущей неделе топливо после недолгого затишья начало дорожать во всех округах России. Наибольший рост цен на бензин наблюдался в Ингушетии, Забайкальском крае и Сахалинской области – на 30 копеек за неделю. В остальных регионах рост составлял до 24 копеек. В Тыве и Крыму бензины дешевели.