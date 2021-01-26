Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:08Заразились
на 26.01В России 3 756 931+18 241В мире 99 722 272+527 867

Цены на бензин продолжили активно расти в РФ, кроме Дальнего Востока

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин вторую неделю подряд активно растут на АЗС России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На прошедшей неделе (17-24 января) топливо дорожало во всех округах России, кроме Дальнего Востока. Наибольший рост цен на бензин наблюдался в Чечне – на 35-50 копеек, в Самарской области – на 13-25 копеек, Ульяновской области – на 33-45 копеек, Ямало-Ненецком автономном округе – на 20-21 копейку, Тыве – на 1,39-1,5 рубля и Томской области – на 23 копейки. В остальных регионах рост составлял до 20 копеек.

Цены на зимнее дизтопливо росли меньшими темпами – прирост в среднем по регионам не превысил 15 копеек. Сильно подорожало зимнее дизтопливо за семь дней в Дагестане (на 4 рубля) и ЯНАО (на 84 копейки).

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 и Аи-95 на прошлой неделе выросли на 7 копеек – до 44,11 руб./л и 47,44 руб./л соответственно. Стоимость зимнего дизтоплива в среднем подросла на 2 копейки – до 49,02 руб./л.

В конце декабря цены на топливо были крайне нестабильны: в большинстве регионов топливо дорожало на 10-30 копеек. В то же время в некоторых регионах на юге страны цены снижались. На предыдущей неделе топливо после недолгого затишья начало дорожать во всех округах России. Наибольший рост цен на бензин наблюдался в Ингушетии, Забайкальском крае и Сахалинской области – на 30 копеек за неделю. В остальных регионах рост составлял до 24 копеек. В Тыве и Крыму бензины дешевели.

ЦДУ ТЭК Дальний Восток

Новости по теме

Новости

Сбер вышел на 3-е место в мире по силе бренда по версии Brand Finance

Сбер вышел на 3-е место в мире по силе бренда по версии Brand Finance

Дума уточнила налогообложение дивидендов, получаемых физлицами

Дума уточнила налогообложение дивидендов, получаемых физлицами

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Режиссер Джаник Файзиев стал генеральным продюсером Okko

Prosperity Capital купила 5,3% девелопера Etalon

ВСМПО и Boeing договорились о долгосрочных поставках титановой продукции

ВСМПО и Boeing договорились о долгосрочных поставках титановой продукции

"Обувь России" будет выдавать заказы с AliExpress

"Обувь России" будет выдавать заказы с AliExpress

Мишустин повысил экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень

Мишустин повысил экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень

Производство бензина в РФ в 2020 году снизилось на почти 4%

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

ВС РФ встал на сторону россиянки в споре с Adidas из-за смарт-часов

Акции "Абрау Дюрсо" подскочили на МосБирже на 10% на заявлениях Путина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');