Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 453 597+587 565

МТС взяла кредит на $300 млн в банке БРИКС на модернизацию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ПАО "МТС", сообщило, что подписало кредитное соглашение с Новым банком развития БРИКС (НБР) о займе в $300 млн. Телеком-компания направит эти деньги на развитие инфраструктуры мобильной связи и установку вышек сотовой связи в малых населенных пунктах, а также на развертывание инфраструктуры облачных сервисов.

Кредитная линия предоставлена на 7 лет и может быть использована либо в долларах США, либо в евро, либо в китайских юанях.

"Использование средств целевого кредита поможет нам в реализации программы по обеспечению малых и удаленных населенных пунктов мобильным интернетом и связью, а также поможет сделать цифровые продукты еще более доступными для населения и малого бизнеса", - заявил через пресс-службу президент МТС Алексей Корня.

НБР создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и в других странах с развивающейся экономикой.

НБР БРИКС МТС Алексей Корня

Новости

Газпром вышел из болгарского СП "Овергаз Инк."

Гендиректор НМГ Ольга Паскина покинет свой пост

Сбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. Обзор

Сбербанк попытается создать конкурента Wildberries и Ozon на базе goods.ru. Обзор

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Розничная торговля в России в декабре упала на на 3,6%

Число бедных в РФ в III квартале выросло на 1,2 млн к прошлому году

В Госдуме вышли на контакт с представителями TikTok

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

Число международных путешествий сократилось в 2020 году на миллиард

В Кремле обозначили пути ликвидации социального неравенства в РФ

В ЦБ заявили, что банки РФ могут заработать свыше 1 трлн руб. в 2021 г.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');