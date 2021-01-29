МТС взяла кредит на $300 млн в банке БРИКС на модернизацию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ПАО "МТС", сообщило, что подписало кредитное соглашение с Новым банком развития БРИКС (НБР) о займе в $300 млн. Телеком-компания направит эти деньги на развитие инфраструктуры мобильной связи и установку вышек сотовой связи в малых населенных пунктах, а также на развертывание инфраструктуры облачных сервисов.

Кредитная линия предоставлена на 7 лет и может быть использована либо в долларах США, либо в евро, либо в китайских юанях.

"Использование средств целевого кредита поможет нам в реализации программы по обеспечению малых и удаленных населенных пунктов мобильным интернетом и связью, а также поможет сделать цифровые продукты еще более доступными для населения и малого бизнеса", - заявил через пресс-службу президент МТС Алексей Корня.

НБР создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и в других странах с развивающейся экономикой.