McDonald`s открыл первую точку в магазине "Пятерочка"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Сеть McDonald`s открыла первую точку в магазине "Пятерочка" в Москве, сообщила X5 Retail Group (владелец сети "Пятерочка").

Новый ресторан в столичном районе Митино займет площадь более 220 кв. м. Гости смогут зайти с улицы, непосредственно из торгового зала "Пятерочки", а также сделать заказ в "МакАвто".

Х5 и McDonald`s объявили о партнерстве в июле прошлого года: в рамках пилотного проекта предприятия быстрого питания McDonald's будут открываться на территории магазинов ритейлера. В прошлом году было открыто два ресторана в супермаркетах "Перекресток" в Химках и Домодедово. В 2021 году компании планируют открыть еще несколько совместных точек в магазинах "Пятерочка".

Генеральный директор торговой сети "Пятерочка" Сергей Гончаров заявил, что это решение позволит сделать "Пятерочку" "центром притяжения района, особенно для молодежи, и откроет дополнительные возможности получить в одном месте сразу несколько услуг".