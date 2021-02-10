Рекордно низкое число новых брендов появилось в РФ за 2020 год

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В 2020 году на российский рынок вышло рекордно низкое с 2011 года число новых международных брендов, свидетельствуют данные консалтинговой компании Knight Frank.

За прошлый год в России появились 13 торговых операторов, это вдвое меньше показателя 2019 года (26). Половина новых ритейлеров представлена профилем "одежда, обувь, белье" (это, в частности, бренды &OtherStories, Weekday, Boss Woman, Ereda, The North Face и др.). Также на российском рынке появились Paulig Cafe&Store (сегмент общественного питания), Patrick Roger (продукты питания), JYSK (товары для дома), Filorga (косметика и парфюмерия) и др.

Об уходе из России объявил французский бренд аксессуаров Longchamp. Холдинг Inditex принял решение о закрытии в РФ магазинов Lefties.

По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, которые приводятся в сообщении компании, бренды российских дизайнеров и крупные федеральные сети также испытали на себе негативное экономическое влияние пандемии и экономического кризиса, большинство брендов пересмотрели планы развития на 2021 год.

Большинство ритейлеров перешли к оптимизации количества торговых точек, а также начали активно развивать электронную коммерцию - собственные онлайн-магазины, маркетплейсы, продажи через соцсети. Онлайн-канал был сильным драйвером продаж на рынке ритейла до пандемии, а режим самоизоляции стимулировал еще большую диджитализацию рынка, отмечает Knight Frank.

Рост онлайн-каналов не значит, что офлайн исчезнет, считает Хакбердиева: офлайн-торговля будет трансформироваться, создавая новые форматы магазинов и сервисы для клиентов, а также зоны для социализации, образования, культурных и развлекательных мероприятий.

Аналитики также полагают, что в условиях ограниченного спроса и сниженной покупательской способности районный формат торговых центров будет далее набирать популярность как у девелоперов, так и у потребителей, конкурируя с более крупными ТЦ с устаревающей концепцией, ориентированной только на шопинг.