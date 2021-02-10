Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:08Заразились
на 10.02В России 4 012 710+14 494В мире 106 905 601+427 555

Рекордно низкое число новых брендов появилось в РФ за 2020 год

Рекордно низкое число новых брендов появилось в РФ за 2020 год
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В 2020 году на российский рынок вышло рекордно низкое с 2011 года число новых международных брендов, свидетельствуют данные консалтинговой компании Knight Frank.

За прошлый год в России появились 13 торговых операторов, это вдвое меньше показателя 2019 года (26). Половина новых ритейлеров представлена профилем "одежда, обувь, белье" (это, в частности, бренды &OtherStories, Weekday, Boss Woman, Ereda, The North Face и др.). Также на российском рынке появились Paulig Cafe&Store (сегмент общественного питания), Patrick Roger (продукты питания), JYSK (товары для дома), Filorga (косметика и парфюмерия) и др.

ЭкономикаMcDonald`s открыл первую точку в магазине "Пятерочка"McDonald`s открыл первую точку в магазине "Пятерочка"Читать подробнее

Об уходе из России объявил французский бренд аксессуаров Longchamp. Холдинг Inditex принял решение о закрытии в РФ магазинов Lefties.

По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, которые приводятся в сообщении компании, бренды российских дизайнеров и крупные федеральные сети также испытали на себе негативное экономическое влияние пандемии и экономического кризиса, большинство брендов пересмотрели планы развития на 2021 год.

Большинство ритейлеров перешли к оптимизации количества торговых точек, а также начали активно развивать электронную коммерцию - собственные онлайн-магазины, маркетплейсы, продажи через соцсети. Онлайн-канал был сильным драйвером продаж на рынке ритейла до пандемии, а режим самоизоляции стимулировал еще большую диджитализацию рынка, отмечает Knight Frank.

Рост онлайн-каналов не значит, что офлайн исчезнет, считает Хакбердиева: офлайн-торговля будет трансформироваться, создавая новые форматы магазинов и сервисы для клиентов, а также зоны для социализации, образования, культурных и развлекательных мероприятий.

Аналитики также полагают, что в условиях ограниченного спроса и сниженной покупательской способности районный формат торговых центров будет далее набирать популярность как у девелоперов, так и у потребителей, конкурируя с более крупными ТЦ с устаревающей концепцией, ориентированной только на шопинг.

Хроника 27 января 2020 года – 10 февраля 2021 годаЭкономический кризис
Россия

Новости по теме

Новости

С российской "дочки" H&M взыскали более 3 млрд рублей

С российской "дочки" H&M взыскали более 3 млрд рублей

Продажа американских операций TikTok отложена на неопределенный срок

Продажа американских операций TikTok отложена на неопределенный срок
Авария на ТЭЦ в Норильске

Депутаты призовут Потанина лично выплатить 146,2 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

Депутаты призовут Потанина лично выплатить 146,2 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

Нефть Brent подорожала почти до $61,5 за баррель

"Транснефть" ждет ухода в минус "Запад-Транснефтепродукта" из-за действий Минска

Трутнев призвал построить НПЗ для восполнения дефицита бензина в ДФО

Авария на ТЭЦ в Норильске

Красноярский край потребует от "Норникеля" многомиллионную компенсацию

Красноярский край потребует от "Норникеля" многомиллионную компенсацию

Рынок e-grocery в РФ в 2020 году вырос втрое

МВФ счел, что бюджет РФ сможет долго выдерживать низкие цены на нефть

МВФ счел, что бюджет РФ сможет долго выдерживать низкие цены на нефть

H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин

H&M в России заподозрили в неуплате таможенных пошлин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');