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Серебро подорожало почти на 7% из-за инициативы пользователей Reddit

Серебро подорожало почти на 7% из-за инициативы пользователей Reddit
Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Цены на серебро продолжают быстрый рост в пятницу после скачка накануне, вызванного очередной инициативой пользователей Reddit, которые ранее взвинтили котировки акций GameStop Corp. и ряда других компаний.

Мартовские фьючерсы на серебро к 15:10 по Москве подрожали на 6,8% - до $27,685 за унцию. На закрытие предыдущей сессии цена этих контрактов составила $25,922 за унцию, увеличившись на 2,1%. При этом, в ходе торгов ее подъем достигал 6,7%.

В четверг, 28 января, в популярном форуме WallStreetBets на Reddit появился призыв одного из пользователей создать шорт-сквиз (short squeeze, вынужденное закрытие "коротких" позиций трейдерами на фоне подъема цен - ИФ) на рынке серебра. При неожиданном росте цен трейдеры, игравшие на понижение, вынуждены скупать активы, чтобы избежать закрытия позиций по еще более высокой цене и, соответственно, еще более крупных убытков. Таким образом, происходит вытеснение "коротких" позиций.

В последние несколько недель серебро, как и другие драгметаллы, торговалось в узком диапазоне, существенно ниже многолетних максимумов, к которым цена поднималась в период летнего ралли. Однако скачок рынка в четверг приблизил цену серебра к максимумам почти за восемь лет, пишет The Wall Street Journal.

Многие аналитики считали неизбежным, что индивидуальные инвесторы, которые ранее взвинтили цены акций американского ритейлера видеоигр GameStop и сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. за счет согласованных покупок бумаг, двинутся и на другие рынки. Инвесторы объединяются на таких платформах, как, например, Reddit и Discord, где договариваются покупать акции определенных компаний, чтобы увеличить потери профессиональных трейдеров.

Трейдинговые платформы, включая Robinhood, Webull, E*Trade и Interactive Brokers, в четверг ограничили операции с акциями GameStop и AMC Entertainment. Акции GameStop подешевели 28 января на 44,3%, AMC Entertainment - на 56,6%. С начала текущего года их стоимость подскочила в десять и четыре раза соответственно.

Маловероятно, что индивидуальные трейдеры смогут добиться такого же эффекта на рынке серебра, как на рынке акций, отмечает директор по исследованиям брокерской компании BullionVault.

"Одно дело создать шорт-сквиз на рынке акций и совсем другое на рынке сырья, где есть физические запасы, в три раза превышающие ежедневный объем торгов фьючерсами", - говорит эксперт. По его мнению, рынок серебра не сможет "удерживать внимание пользователей Reddit долгое время".

Акции производителей серебра First Majestic Silver Corp. и Coeur Mining Inc. прибавляют в цене соответственно 14,5% и 6,4% в ходе предварительных торгов на NYSE в пятницу.

Reddit

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