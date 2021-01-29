SEC следит за ситуацией с волатильностью акций GameStop и AMC

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщила, что следит за волатильностью акций некоторых компаний.

"Мы будем действовать, чтобы защищать розничных инвесторов, когда факты демонстрируют злоупотребления и манипуляции в торговой активности, что запрещено федеральными законами о ценных бумагах", - предупредил регулятор.

Это заявление было сделано на фоне недавнего скачка акций таких компаний, как GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc., на понижение которых играли профессиональные инвесторы.

SEC также обещала проверить действия регулируемых организаций, которые могли нанести ущерб инвесторам и незаконно ограничить их возможность торговать некоторыми бумагами. Как сообщалось ранее, в четверг некоторые трейдинговые платформы ограничили покупку акций ряда компаний.

Акции владельца магазинов видео-игр GameStop и сети кинотеатров AMC в пятницу дорожают на 67,5% и 51,5% соответственно после падения накануне.

С начала недели акции GameStop подорожали более чем в пять раз, AMC - почти в четыре раза, отмечает CNBC.

Ралли акций владельца сети магазинов видеоигр GameStop Corp. в январе свидетельствует об изменении баланса сил между профессиональными и индивидуальными инвесторами на Уолл-Стрит, писала недавно The Wall Street Journal.

В бой на бирже вступили пользователи соцсетей

Индивидуальные инвесторы объединяются на таких платформах, как Reddit, Discord, Facebook и Twitter, где они призывают друг друга инвестировать в акции определенных компаний, среди которых GameStop, сеть кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. и разработчик ПО BlackBerry Ltd. Пользователи рассказывают о своих выигрышах или специально договариваются, чтобы увеличить потери профессиональных трейдеров, которые обвиняют соцсети в сговоре.

С начала января названия GameStop, AMC и BlackBerry сотни тысяч раз упоминались в социальных сетях, а их акции вошли в число самых торгуемых в США. Однако за интересом к их ценным бумагам не лежат фундаментальные факторы.

27 января акции GameStop продемонстрировали максимальный в своей истории дневной скачок - почти на 135%, до $347,51 за штуку. Капитализация компании в ходе торгов превышала рыночную стоимость Delta Air Lines.

Акции сети кинотеатров AMC продемонстрировали рекордный скачок 26 января, подорожав на 301% - до $19,9 за штуку.

Индивидуальные инвесторы, стремящиеся купить акции компаний, на этой неделе столкнулись с техническими сбоями на онлайн-платформах, включая Fidelity Investments и Vanguard Group. Некоторые брокеры, среди которых Charles Schwab & Co., TD Ameritrade Holding Corp. и Robinhood Markets Inc., повысили требуемый уровень маржи для торговли акциями GameStop и AMC, что влияет на то, сколько инвестор может занимать у брокера для ведения торговли.

Скачок акций GameStop и AMC произошел на фоне относительно спокойного периода на фондовом рынке. Индекс S&P 500 на этой неделе снизился на 2,4% и находится немного ниже уровня начала текущего года. По состоянию на закрытие торгов в среду котировки бумаг GameStop и AMC с начала недели подскочили на 435% и 467% соответственно. Акции AMC стали наиболее активно торгуемыми на рынке в последние дни, обогнав бумаги Apple.

Потери профессионалов

Инвесторы, игравшие на понижение стоимости акций GameStop, к закрытию торгов в среду потеряли $23,6 млрд, свидетельствуют данные аналитической компании S3 Partners. Лишь за один день в среду их потери составили $14,3 млрд.

Хедж-фонд Melvin Capital Management, который в начале года управлял $12,5 млрд, по состоянию на конец прошлой недели потерял около 30% с начала года во многом из-за ставок против таких компаний, как GameStop, отмечают близкие к фонду источники.

В понедельник основатель Melvin Гейб Плоткин договорился с Citadel Llc и Point72 Asset Management об инвестициях объемом $2,75 млрд для стабилизации фонда. По условиям сделки, Citadel и Point72 получили долю в прибыли Melvin на три года.

Срок опционов пут на акции GameStop, которыми владел Melvin, истек в середине января, и во вторник у фонда не было вложений в GameStop, отмечает WSJ. "Melvin Capital изменил свой портфель за последние несколько дней", - сказал представитель фонда, который отказался комментировать сумму потерять из-за роста акций GameStop.

Хедж-фонд Maplelane Capital, активы которого в начале года составляли $3,5 млрд, по состоянию на среду потерял за этот период примерно 30%. "Медвежьи" позиции фонда по GameStop были существенным драйвером этих потерь, сказали источники.

Некоторые трейдеры отмечают, что они закрывают короткие позиции и по другим компаниям, включая Palantir Technologies Inc. и Stitch Fix Inc., опасаясь повторения истории с GameStop.

"Выдавливание" игроков на понижение

Признаки интереса индивидуальных инвесторов к GameStop появились на форумах Reddit в 2019 году. Некоторые пользователи публиковали скриншоты "бычьих" опционных позиций, обсуждая, почему акции могут вырасти.

Один пользователь Reddit в то время отметил, что инвестор Майкл Бьюрри, который играл на понижение ипотечных ценных бумаг до финансового кризиса 2008-2009 гг., имеет долю в компании, благодаря инвестициям в Scion Asset Management. В августе 2019 года еще один пользователь написал, что Бьюрри "пытается спровоцировать выдавливание коротких позиций", при котором инвесторы, играющие на понижение, вынуждены выкупать дорожающие акции, чтобы ограничить свои потери.

Идея "выдавливания коротких позиций" приобретала все большую популярность. Помимо этого, многие пользователи ожидали выхода игровой приставки PlayStation 5 в конце 2020 года, что, по их мнению, уже могло вызвать рост акций GameStop.

К январю текущего года компания стала феноменом. Инвестиции в GameStop - уже не просто возможность заработать или поддержать сталкивающуюся с проблемами компанию. Для некоторых инвесторов это способ противостояния институциональным инвесторам.

Активность индивидуальных инвесторов выросла за время пандемии. В 2020 году было создано более 10 млн новых инвестиционных счетов, свидетельствуют данные JMP Securities. Многие аналитики считают, что выбор индивидуальных инвесторов не всегда обоснован. В последние месяцы они способствовали скачку акций обанкротившейся Hertz Global Holdings Inc., а также Eastman Kodak Co.

Нью-Йоркская фондовая биржа впоследствии провела делистинг акций Hertz, а бумаги Kodak упали более чем на 60% по сравнению с максимумом 2020 года. В связи с этим многие трейдеры убеждены, что ралли, подобные скачку акций GameStop, могут в конечном итоге сойти на нет.

При этом интерес играющих на понижение инвесторов к акциям GameStop остается высоким, даже несмотря на значительный рост комиссии за продажу акций GameStop в шорт. Для новых инвесторов, которые хотят продать акции компании в шорт, комиссия составляет 150-200%.

Юридические последствия

Скачок активности вызывает обеспокоенность регуляторов. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду заявила, что экономическая команда администрации, включая министра финансов Джанет Йеллен, следит за ситуацией.

Некоторые профессиональные инвесторы считают, что пользователи социальных сетей нарушают законодательство, обсуждая покупку акций GameStop. Если они подпадают под определение "группы" Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, для них существуют требования относительно раскрытия информации и возврата части краткосрочной прибыли, а также ограничения на торговлю.

Хедж-фонды и их клиенты также задаются вопросом, не являются ли действия индивидуальных инвесторов рыночной манипуляцией.

Как считает бывший директор по исполнительному производству Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) Брэд Беннетт, для доказательства нарушения будет необходимо продемонстрировать, что трейдеры сообщали ложную или вводящую в заблуждение информацию, которая и вызвала скачок акций. По мнению Беннетта, нарушение будет сложно доказать, если речь идет о простых интернет-пользователях, однако если это финансовые аналитики, которые скрывают этот факт, то речь идет о мошенничестве.

Модераторы форумов Reddit в своих публикациях опровергли обвинения в манипуляциях. Они заявили, что пользователи, которые модерируют сообщества, не предпринимают "никаких организованных действий" с целью продвижения или рекомендации каких-либо акций.

"Такие действия противоречат нашей политике, и мы считаем важным позволять пользователям делиться друг с другом идеями", - отмечается в недавней публикации в группе WallStreetBets.