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Минфин предложил расширить на госкомпании формат закупок в "электронных магазинах"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Формат "электронных магазинов" может быть распространен на закупки госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Проект соответствующих поправок к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Сам законопроект предусматривает наделение правительства РФ правом определять порядок осуществления неконкурентных закупок у субъектов МСП в электронной форме.

В пояснительной записке к этому документу отмечается, что под неконкурентными закупками в электронной форме подразумеваются закупки малого объема (ЗМО, до 500 тыс. рублей), осуществляемые "в электронной форме на основе принципов "электронного магазина", предусматривающих предварительное размещение участниками закупок заявок-оферт и выбором заказчиком подходящего предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги". Формат "электронного магазина" предполагает проведение соответствующей закупки в короткий промежуток времени - от нескольких часов до одного дня.

В случае принятия этой поправки ЗМО госкомпаний будут переведены на электронные торговые площадки (ЭТП), отобранные правительством для проведения госзакупок (в настоящее время действуют восемь таких ЭТП). На этих площадках, в соответствии с положениями 223-ФЗ, должны проводиться закупки госкомпаний у субъектов МСП.

Стоит отметить, что многие госкомпании уже имеют на различных ЭТП собственные "электронные магазины" для проведения закупок малого объема.

В "РТС-тендер" (входит в топ-3 ЭТП для госзакупок) "Интерфаксу" рассказали, что в прошлом году 2,1 тыс. заказчиков, закупающихся в соответствии с 223-ФЗ, провели на площадке 90,5 тыс. ЗМО на общую сумму 7 млрд рублей. Годом ранее 1,7 тыс. таких заказчиков провели 55,6 тыс. ЗМО на 3,5 млрд рублей.

В свою очередь в "Сбербанк-АСТ" (также входит в топ-3 для госзакупок) "Интерфаксу" сообщили, что в прошлом году на площадке было проведено 12 тыс. ЗМО на общую сумму 2,6 млрд рублей, а в 2019 году - 11,9 ЗМО на 2,5 млрд рублей.

В законе "О контрактной системе" (44-ФЗ) формат "электронного магазина" для проведения закупок малого объема (к таким будут относиться сделки объемом до 3 млн рублей - ИФ) был прописан в прошлом году и должен начать действовать с 1 апреля текущего года.

Минфин РФ

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