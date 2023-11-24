Казначейство организует в 2024 году учет "малых закупок" госзаказчиков

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Федеральное казначейство планирует в 2024 году организовать в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок учет госконтрактов, заключенных по результатам закупок малого объема (ЗМО, до 600 тысяч рублей).

Об этом на конференции "Государственные и муниципальные закупки - 2023" заявила замруководителя Казначейства Анна Катамадзе.

"Мы говорим о создании реестра закупок малого объема, - сказала она. - Нам важно собрать первичную информацию по таким сделкам. 600 тысяч рублей - это немного, но их общий объем оценивается в 1 трлн рублей, и такие расходы мы не можем оставить без внимания".

При этом она подчеркнула, что речь идет только о реестре контрактов по ЗМО. Сами такие закупки госзаказчики продолжат осуществлять в прежнем режиме. В том числе, с использованием региональных электронных магазинов, наподобие "Портала поставщиков" Москвы.

"Нас больше интересует результат сделок, а не сами процессы закупки", - добавила Катамадзе.

В соответствии с 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") ЗМО относятся к закупкам у единственного поставщика и могут проводиться в электронной и в неэлектронной формах. В первом случае речь идет об использовании механизма электронного магазина (так называемые "закупки с полки") на электронных торговых площадках (ЭТП), отобранных правительством для проведения госзакупок. Объем одной такой закупки (применяется только в отношении товаров) не должен превышать 5 млн рублей (ранее - 3 млн рублей).

Минфин планирует в 2024 году добиться придания "закупкам с полки" статуса конкурентных закупок на уровне ЕАЭС, что позволит более широко применять этот способ контрактации.

ЗМО в неэлектронной форме могут осуществляться госзаказчиками любым образом, вплоть до покупки необходимого товара в магазине. Ценовой порог для таких закупок установлен в 600 тысяч рублей. При этом на их долю должно приходится не более 10% от совокупного годового объема закупок заказчика.

Многие регионы самостоятельно регламентируют процессы ЗМО своих госзаказчиков и требуют проведения ими таких закупок с использованием региональных же электронных магазинов.

"Закупка с полки", или электронный магазин, появились в российской практике с 1 апреля 2021 года после вступления в силу соответствующих поправок к 44-ФЗ. Формально она относится к закупкам у единственного поставщика, однако, по оценкам экспертов, ее можно классифицировать и как конкурентную.

Схема работы электронного магазина предусматривает размещение поставщиками на электронной торговой площадке предварительного предложения о поставке того или иного товара (в соответствии с конкретной позицией Каталога товаров, работ, услуг). Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о закупке того или иного товара. При этом оператор ЭТП должен направлять таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков.

За счет запуска новой закупочной процедуры регуляторы рассчитывали, в частности, получить достоверные данные о сегменте закупок малого объема, который только частично виден (может учитываться - ИФ) через действующие, в том числе региональные электронные магазины. Ранее объем этого сегмента оценивался в 850-900 млрд рублей и прогнозировался его рост до порядка 1 трлн рублей.

Однако до недавнего времени "закупки с полки" были мало востребованы госзаказчиками из-за процедурных и регламентных ограничений (например, из-за требования об использовании только Каталога товаров, работ, услуг для описания закупаемого товара).

В I-III кварталах текущего года число контрактов, заключенных по результатам закупок в "электронных магазинах" выросло в 40 раз. Если за 9 месяцев 2022 года было оформлено всего 250 таких контрактов на 400 млн рублей, то в этом году через "электронные магазины" прошло 10,2 тыс. контрактов на 3,8 млрд рублей.

Такой рост использования этого способа закупок объясняется, в частности, новыми нормами, регламентирующими правила "закупок с полки". Во втором квартале текущего года объем одной закупки в электронном магазине был увеличен до 5 млн рублей, а общий предельный объем таких контрактов в год - до 100 млн рублей.