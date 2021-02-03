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Джефф Безос оставит пост гендиректора Amazon

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Создатель интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос в III квартале 2021 года оставит пост гендиректором и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Об этом Amazon сообщила в отчете за IV квартал и за весь 2020 год.

Должность гендиректора займет Энди Джесси, нынешний руководитель Amazon Web Services. Джесси работает в компании с 1997 года.

Безос в отдельном заявлении выразил уверенность, что Джесси, который работет в Amazon почти так же долго, как и сам основатель компании, "будет выдающимся" руководителем. Он напомнил, что история Amazon началась 27 лет назад, когда онлайн-ритейлер был только идеей, у него не было имени, и самый частый вопрос, который ему доводилось слышать, было "а что такое интернет?"

Безос сообщил, что в новой должности намерен сосредоточиться на новых продуктах компании и на разработке инициатив на ранней стадии. Должность гендиректора компании, в которой работают 1,3 млн человек и которая обслуживает сотни миллионов людей и предприятий, по его словам, поглощает все его силы. После смены должности он рассчитывает, что у него появится больше времени на его другие проекты - благотворительный фонд Day 1 Fund, экологический Bezos Earth Fund, аэрокосмический проект Blue Origin, газету The Washington Post и "другие увлечения".

Новость дополняется

США Джефф Безос Amazon Day 1 Fund Bezos Earth Fund Blue Origin Washington Post Энди Джесси

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