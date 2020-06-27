Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о высоком интересе со стороны иностранных инвесторов к онлайн-ритейлеру Ozon, в котором у корпорации 42,999%.

"Интерес к Ozon у иностранных инвесторов очень высок. Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon с точки зрения участия и рассматривал Softbank. Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив. И мы очень рады, что нарастили пакет", - сказал Евтушенков журналистам.

По его словам, американский интернет-ритейлер рассматривал такую возможность около полугода назад. В частности, около полугода назад по вопросу инвестиций гендиректор Ozon Александр Шульгин встречался с CEO Amazon Джеффом Безосом.

При этом Евтушенков не подтверждает и не опровергает переговоры с ПАО Сбербанк о вхождении финансовой организации в капитал Ozon

По словам владельца АФК, Ozon находится "в нескольких шагах от прибыльности" и "великолепно подготовлена к IPO".