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Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Основной бенефициар ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил о высоком интересе со стороны иностранных инвесторов к онлайн-ритейлеру Ozon, в котором у корпорации 42,999%.

"Интерес к Ozon у иностранных инвесторов очень высок. Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon с точки зрения участия и рассматривал Softbank. Это уже говорит о том, что на радаре это очень важный актив. И мы очень рады, что нарастили пакет", - сказал Евтушенков журналистам.

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По его словам, американский интернет-ритейлер рассматривал такую возможность около полугода назад. В частности, около полугода назад по вопросу инвестиций гендиректор Ozon Александр Шульгин встречался с CEO Amazon Джеффом Безосом.

При этом Евтушенков не подтверждает и не опровергает переговоры с ПАО Сбербанк о вхождении финансовой организации в капитал Ozon

По словам владельца АФК, Ozon находится "в нескольких шагах от прибыльности" и "великолепно подготовлена к IPO".

Ozon - одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях.

АФК принадлежит 42,999% Ozon (с учетом 11,699%, принадлежащих венчурному фонду Sistema_VC). Примерно столько же у Baring Vostok.

В начале апреля экс-глава АФК Андрей Дубовсков сообщал, что "Система" оценивает в 10 млрд рублей вложения, которые дополнительно могут потребоваться Ozon от инвесторов в течение 2020 года. Сама корпорация также готова принимать участие в финансировании актива.

АФК Система Владимир Евтушенков Ozon Amazon Джефф Безос

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