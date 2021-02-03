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В совет директоров "Сургутнефтегаза" предложен новый кандидат

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Сургутнефтегаза" 2 февраля утвердил кандидатуры в новый состав совета, говорится в сообщении эмитента. Среди них один новый - Александр Агарев. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Агарев - президент страхового фонда "Социальная защита", учрежденного "Сургутнефтегазом".

Остальные кандидаты - действующие члены совета.

Сейчас в совет директоров "Сургута" входят гендиректор компании Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" Николай Матвеев, Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев, а также члены совета из числа акционеров Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов.

Владимир Ерохин является бессменным главой совета директоров компании более десяти лет.

Сургутнефтегаз Александр Агарев Владимир Богданов Владимир Ерохин

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