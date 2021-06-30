Акционеры "Сургутнефтегаза" одобрили дивиденды за 2020 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Сургутнефтегаза" на заочном годовом собрании одобрили дивиденды за 2020 год в размере 6,72 рубля на привилегированную акцию и 70 копеек - на обыкновенную, сообщила компания. Совет директоров определил такой размер выплат в мае.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июля 2021 года.

Собрание также утвердило включение в совет директоров компании всех, кто в нем был до сих пор. Это гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, главный инженер - первый заместитель гендиректора Александр Буланов, бывшие сотрудники "Сургутнефтегаза" Николай Матвеев, Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев, а также члены совета из числа акционеров - Иван Диниченко, Виктор Кривошеев, Илдус Усманов. Также в совет избран Владимир Ерохин, который руководит советом больше десяти лет. Новый председатель совета директоров компании будет избран позже.

"Сургутнефтегаз" по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом увеличил прибыль по РСБУ в семь раз - до 729,578 млрд рублей. Таким образом, компания может направить на дивиденды за 2020 год порядка 10,5% прибыли по РСБУ.

Что касается "префов", это достаточно "щедрые" дивиденды для "Сургутнефтегаза". Такие деньги компания может выплатить в четвертый раз за последние годы. В предыдущий раз она позволяла себе относительно высокие дивиденды по итогам 2018 года - по 7,62 рубля на акцию (при прибыли в 828 млрд рублей), по итогам 2015 года - 6,92 рубля на акцию (при прибыли в 751,3 млрд рублей), а также за рекордный 2014 год - тогда выплаты составили 8,21 рубля на акцию на фоне чистой прибыли в 892 млрд рублей.

Уставный капитал "Сургутнефтегаза" составляет 43 427 992 940 рублей, он разделен на 35 725 994 705 обыкновенных акций и 7 701 998 235 привилегированных акций номиналом 1 рубль.