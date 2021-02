"ГАЗ" начал серийное производство бескапотного грузовика "Валдай Next"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") запустил серийное производство бескапотного среднетоннажного грузовика "Валдай Next", сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности.

"Валдай Next" стал первым бескапотным грузовиком автозавода с середины 90-х годов, когда с конвейера сняли ГАЗ-66.

"Для выпуска новой модели грузовика предприятие модернизировало сборочный конвейер, организовало участок подсборки кабины, закупило штамповую оснастку для производства деталей экстерьера и интерьера. В проект инвестируется 1,4 млрд рублей, в том числе 400 млн рублей льготного займа под 1% годовых от ФРП", - говорится в сообщении фонда.

По данным автозавода, до настоящего времени в нише бескапотных среднетоннажных грузовиков полной массой до 8 тонн присутствовали только зарубежные производители. "Валдай Next" станет первой отечественной моделью в этом сегменте рынка.

ФРП ранее сообщал, что с запуском в серию "Валдая Next" "ГАЗ" планирует потеснить иностранцев, заняв от 30% до 50% в этом сегменте, емкость которого составляет около 4,5-5,5 тыс. автомобилей в год. Также сообщалось, что планируется экспортировать новую модель.

"Использование бескапотной кабины дало дополнительные 80 см грузового отсека, увеличило маневренность, обеспечило минимальный радиус разворота и компактность. В итоге это облегчит вождение, позволит использовать меньше парковочного пространства и сократит время в пути. Полная масса "Валдая Next" составляет 6,7 тонны, а грузоподъемность – 3,8 тонны (по шасси). По грузоподъемности новинка заняла промежуточное место между более легкой "Газель Next" и более тяжелым "Газоном Next", - отмечает пресс-служба ФРП.

Ожидается, что автомобиль будут использовать как городской развозной фургон. Также на его базе будут выпускать модификации для коммунальной спецтехники.

Машина представлена в двух колесных базах (3310 и 4000 мм) и с тремя вариантами длины (от 4700 до 6100 мм). Объем кузова составляет от 20 до 29 куб. м, а площадь кузова позволяет разместить от 8 до 11 стандартных европаллет. Топливный бак объемом 125 л обеспечивает 780 км пробега в городских условиях или 2,5 дня работы без дозаправки.

Грузовик оснащен 2,8-литровым турбодизелем Cummins ISF мощностью 130 лошадиных сил с крутящим моментом 353 НМ. В паре с двигателем работает новая 6-ступенчатая механическая коробка собственной разработки "Группы ГАЗ". Он также оборудован пневматической тормозной системой с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах, интегральным рулевым управлением, набором электронных систем помощи водителю, в том числе системой распределения тормозных усилий (EBD), системой курсовой устойчивости (ESP), системой помощи при трогании на подъем (HSA) и антипробуксовочной системой (ASR).