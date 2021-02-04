Цены на нефть поднялись до максимумов за год и продолжают расти

Нефть марки Brent подорожала до $58,7 за баррель

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть, завершившие торги в среду на максимумах за год, продолжают расти в четверг.

Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, пишет Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в четверг составляет $58,7 за баррель, что на $0,24 (0,41%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 3 февраля эти контракты подорожали на $1 (1,7%) – до $58,46 за баррель, что является максимумом с февраля 2020 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $56,01 за баррель, что на $0,32 (0,57%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,93 (1,7%) – до $55,69 за баррель, самого высокого значения с января прошлого года.

В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

"Саудовская Аравия, фактический лидер группы, взяла на себя руководство и обязалась сократить добычу в достаточной мере для того, чтобы поддержать нефтяной рынок в целом", - отмечает редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Без принятия Саудовской Аравией этого решения было бы трудно поверить, что цены на нефть поднялись бы до текущих уровней при сохранении всех прочих факторов", - цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно докладу Минэнерго США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 29 января, уменьшились на 994 тыс. баррелей – до 475,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, – на 2,4 млн баррелей.

Резервы терминала в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,5 млн баррелей.