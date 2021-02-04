Евро подешевел почти на 14 копеек

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Утром в четверг на "Москвской бирже" доллар чуть дорожает, евро дешевеет на разнонправленных сигналах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,96-76,04 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 4,75 копейки, до 75,97 рубля. Евро подешевел на 13,75 копейки, до 91,21 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,57 копейки к уровню закрытия среды, до 82,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,51 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 34,99 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", разнонаправленная динамика нацвалюты в основных парах обусловлена ростом доллара к евро на рынке Forex. Доллар дорожает на фоне продолжающегося подъема доходностей US Treasuries, связанного с укреплением уверенности трейдеров в том, что активная вакцинация против COVID-19 в США, а также дополнительные стимулы поддержат восстановление американской экономики в 2021 году.

Повышение процентных ставок казначейских облигаций США традиционно поддерживает доллар - чем выше ставки, тем более привлекательна для покупателей американская валюта. Доходность 30-летних US Treasuries по итогам торгов в среду поднялась до максимальных с февраля 2020 года 1,928% годовых.

Участники рынка ждут появления новой информации относительно последних санкционных инициатив из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным. Шесть американских сенаторов накануне внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении российских чиновников в связи со случившимся с оппозиционером.

Законопроект разработан демократами и республиканцами, он предписывает администрации президента США Джо Байдена определить, нарушил ли Кремль законы, запрещающие применение химического и биологического оружия.

Президент США должен не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу законопроекта, представить Конгрессу доклад с указанием лиц, ответственных за инцидент с Навальным. В отношении этих лиц предлагается ввести санкции в соответствии с глобальным "актом Магнитского".

Кроме того, законодатели предлагают не позднее 180 дней со дня принятия настоящего законопроекта госсекретарю США по согласованию с директором Национальной разведки представить Конгрессу доклад с подробным изложением обстоятельств убийства Бориса Немцова. В отношении виновных также предлагается ввести санкции.

Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Законодатели также настаивают, чтобы госсекретарь решительно призвал правительство Германии отказаться от поддержки проекта "Северный поток 2", который, по их мнению, "сделает Европу более зависимой" от России. Также в законопроекте содержится призыв к освобождению политических заключенных.

Цены на нефть, завершившие торги в среду на максимумах за год, продолжают расти в четверг. Поддержку рынку оказало заявление министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в котором была подчеркнута важность незамедлительного ускорения балансировки нефтяного рынка, сообщает Bloomberg.

JMMC также заявил по итогам заседания в среду, что спрос на нефть в ближайшее время останется неопределенным, но распространение вакцин будет способствовать его росту.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,68%, до $58,86 за баррель. 3 февраля эти контракты подорожали на 1,7% - до $58,46 за баррель, что является максимумом с февраля 2020 года.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,77%, до $55,97 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на 1,7% , до $55,69 за баррель, самого высокого значения с января прошлого года.

В заявлении JMMC также был отмечен факт "существенной добровольной корректировки добычи" Саудовской Аравией, которая началась в феврале и продлится до конца марта. Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия планирует в феврале-марте дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Согласно докладу Минэнерго США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 29 января, уменьшились на 994 тыс. баррелей - до 475,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, - на 2,4 млн баррелей.