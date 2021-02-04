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Власти РФ хотят стимулировать работодателей сохранять рабочие места

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития совместно с Минтруда готовят новые инструменты поддержки занятости в России, предусматривающие стимулирование работодателей к сохранению рабочих мест, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы сейчас прорабатываем новый инструмент, это все-таки максимально вовлечь работодателей в эти процессы (...). Гораздо эффективнее, когда мы даем работодателям, которые готовы развиваться, готовы расширяться, какую-то поддержку, чтобы они брали людей, что называется со служб занятости, возможно, сами их обучали. И какое-то время мы бы им немножко субсидировали, скажем так, зарплаты, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы эти люди, что называется, работали", - сказал Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

На замечание президента о том, что государство именно так и поступало в период острой фазы пандемии, Решетников пояснил: "Мы сейчас готовим, как раз используя тот опыт, вместе с министерством труда предложения по расширению этой программы". "Нам, конечно, понадобится резерв на 150-200 тыс. рабочих мест для того, чтобы мы это усилили", - сказал министр.

Путин попросил "довести эти предложения до логического завершения, чтобы весь этот инструментарий был готов к применению, если потребуется".

Максим Решетников Минэкономразвития Минтруд Владимир Путин

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