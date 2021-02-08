Решетников предупредил о рисках спада занятости в малом бизнесе в марте

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития видит риски сокращения занятости в марте в компаниях, которые не успели восстановиться после кризиса. Ведомство готовит дополнительные меры поддержки, сообщил на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме глава министерства Максим Решетников.

В первую очередь, речь идет об общепите, сфере услуг, развлечений и гостиничном бизнесе, уточнил он.

Министерство связывает эти риски с окончанием в марте 2021 года действия ФОТ 2.0 - программы кредитования малых и средних предприятий (МСП) с последующим списанием кредитов при условии сохранения бизнесом рабочих мест.

"У нас на сегодняшний момент под защитой этой программы находятся 5 366 000 рабочих мест, и эта программа в марте заканчивает свое действие. На сегодняшний момент 98% компаний выполняют ковенанты, из них 95% выполняют ковенанты от 90% и выше сохранения занятости и порядка 5% - в диапазоне от 90% до 80%. Выполнение этих программ существенно выше наших ожиданий", - сказал Решетников.

По его словам, сейчас правительство по поручению президента готовит предложения о дополнительных мерах поддержки этих секторов экономики.

"И нам представляется, что это как раз крайне важно для поддержания занятости наряду с теми мерами, которые уже в январе были озвучены президентом, и по его поручению в настоящий момент готовится выпуск нормативных актов, связанный с дополнительными мерами поддержки безработных, их трудоустройства, задействуя уже механизм работодателей", - сообщил министр.

На совещании по экономическим вопросам 21 января президент Владимир Путин потребовал от правительства вернуть показатели занятости в России на докризисный уровень к концу 2021 года. Он также отметил, что властям удалось в условиях пандемии не допустить резкого всплеска безработицы.