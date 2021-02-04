Считаемая по новой формуле экспортная пошлина на зерно начнет действовать со 2 июня

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт зерна из РФ, рассчитанная по новой формуле, начнет действовать со 2 июня, будет пересчитываться раз в неделю, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг.

"Новый механизм мониторинга вступает в силу с 1 апреля, начинается регистрация контрактов, расчет этих индикаторов, и по итогам этих индикаторов по новой формуле впервые рассчитанный механизм пошлины будет 2 июня установлен", - сказал он.

Решетников уточнил, что со 2 июня пошлина может измениться. С 15 февраля до 1 марта она составит 25 евро за тонну, с 1 марта до 2 июня - 50 евро за тонну. "Со 2 июня, соответственно, вводится механизм гибкой пошлины, и, что очень важно, он будет действовать и после 30 июня", - сказал он.

"Производители не понимали, что будет дальше. У многих было ощущение, что 30 июня все ограничения отменяются, и, соответственно, была мотивация подождать, попридержать зерно, не предлагать его рынку и так далее, - сказал он. - Мы видели эту ситуацию, с Минсельхозом ее обсуждали. Поэтому с конца декабря мы начали обсуждать выработку этого постоянного механизма".

По его словам, этот механизм не предусматривает фискальные цели. "Нет задачи наполнить бюджет. Есть задача стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, есть задача - дать производителям понятные правила игры, при этом сделать так, чтобы сельское хозяйство продолжало оставаться выгодной сферой для инвестиций, для расширения производства, для создания новых рабочих мест", - сказал он.

Как считает министр, тот механизм, что предложен, на сегодняшний момент балансирует эти составляющие.