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Экспортная пошлина на пшеницу будет взиматься при цене от $200/т

Экспортная пошлина на пшеницу будет взиматься при цене от $200/т
Фото: Richard Bord/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Плавающая экспортная пошлина на пшеницу будет взиматься при цене от $200 за тонну в размере 70% от превышения над этим значением, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в четверг.

Министр отметил, что механизм плавающей экспортной пошлины даёт определённость рынку, он будет работать в течение долгосрочного периода.

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По его словам, формула расчета пошлины предполагает, что при мировой цене на пшеницу до $200 за тонну пошлина взиматься не будет. Если цена будет выше, то пошлина будет в размере 70% от превышения этой базовой цены, сказал он.

"При этом мы понимаем, что ситуация может меняться, потому что и мировые цены могут меняться, и внутренние параметры, много очень зависит от урожая, - сказал Решетников. - Поэтому параметры экспортного механизма - $200 за тонну как цена отсечения, 70% и так далее - могут уточняться раз в год, когда будут понятны итоги года, и заранее будут объявляться".

Но это, добавил он, вопрос более отдаленного будущего.

Ранее Решетников сообщал, что экспортная пошлина на ячмень и кукурузу составит 70% от объема превышения цены над планкой в $185 за тонну.

Минэкономразвития Максим Решетников

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