"Ъ" узнал о возможной покупке ВТБ 5% "Санкт-Петербургской биржи"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ может купить 5% акций "Санкт-Петербургской биржи" в рамках объявленной опционной программы, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Продавцом выступает НП РТС, которая является основным акционером биржи. По словам одного из собеседников издания, совет директоров НП РТС одобрил сделку в конце декабря. Решение было принято "с учетом доли ВТБ в обороте по ценным бумагам" биржи. Цена установлена исходя из стоимости биржи в 10 млрд рублей, то есть по 3,5 тыс. рублей за акцию. По информации другого источника, сделка может быть еще не завершена. В ВТБ не ответили на запрос издания.

Акциями биржи интересуется не только ВТБ. По словам источников "Коммерсанта", на том же заседании совета директоров была заявлена готовность Совкомбанка досрочно исполнить опционный договор по бумагам площадки "с учетом небольшой скидки".

Совкомбанк приобрел 3,3% акций биржи больше года назад, исходя из оценки в 4,5 млрд рублей. В первом квартале 2020 года банк подписал с НП РТС опционный договор на приобретение еще 15,2% акций в течение двух лет.

Переговоры о покупке доли акций также ведет "Тинькофф", сообщает издание.

Осенью на годовом собрании членов ассоциации НП РТС была обнародована опционная программа для участников торгов. Предполагалось реализовать до 10% акций биржи исходя из оценки в 10 млрд рублей. Однако она касалась торгов российскими акциями, которые до сих пор не были начаты. На самой бирже вопрос изменения состава акционеров оставили без комментариев.

"Санкт-Петербургская биржа" основана в 1997 году. Основным акционером на сегодняшний день выступает НП РТС (54,1%). С ноября 2014 года на ней торгуются иностранные ценные бумаги, в настоящее время около 1,5 тыс. эмитентов. В 2020 году объем торгов составил $167,3 млрд, в десять раз больше, чем в 2019 году. В январе объем торгов достиг $36,1 млрд. На бирже зарегистрировано 8,22 млн клиентских счетов. Ведущими участниками торгов в январе стали "Тинькофф", ВТБ, Альфа-банк, БКС и "Фридом финанс".

Помимо НП РТС сейчас акциями биржи владеет ее менеджмент, акционерами также являются Совкомбанк (3,3%), банк "Держава" (5,8%), брокер "Фридом финанс" (12,8%).