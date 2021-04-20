ВТБ купил 5% в "Санкт-Петербургской бирже" у "НП РТС"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Группа ВТБ 19 апреля приобрела 5% акций "Санкт-Петербургской биржи" у основного акционера биржи - ассоциации "НП РТС", говорится в совместном сообщении ассоциации и ВТБ.

"Торговые площадки сейчас являются быстрорастущим, динамичным сегментом бизнеса, поэтому для группы ВТБ вхождение в капитал "Санкт-Петербургской биржи" представляет выгодную инвестицию. Мы наблюдаем рост интереса частных инвесторов к вложению в инструменты фондового рынка в связи с расширением списка доступных инструментов (в частности, за счет бумаг международных компаний) и развитием доступа к торгам через удобные мобильные приложения. Например, по итогам прошлого года число пользователей и объем операций приложения "ВТБ Мои Инвестиции" выросли в четыре раза. В совокупности эти тенденции способствуют увеличению объема торгов на бирже, что дает возможность торговым площадкам демонстрировать высокие темпы роста", - заявил через пресс-службу первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

Основным акционером "Санкт-Петербургской биржи" остается "НП РТС" с долей 32,84%. Совкомбанк владеет 12,9%, брокер "Фридом финанс" - 12,8%, владельцу банка "Держава" Сергею Ентцу принадлежит 5,8%, сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,5%, ООО "Воронежский ФИЦ" Анатолия Гавриленко - 3,6%, биржа "Санкт-Петербург" - 1,2%. Также небольшими долями владеет менеджмент биржи: Ивану и Вадиму Тырышкиным принадлежит 3% и 4,3% голосов соответственно, Роману Горюнову - 1,8%, Евгению Сердюкову - 0,7%.

На прошлой неделе владельцы ПАО "Санкт-Петербургская биржа" подписали акционерное соглашение, по которому продажа акций биржи другой торговой площадке должна быть одобрена большинством голосов акционеров (три четверти), а также "НП РТС". При этом отмечается, что продажа акций биржи другим лицам не ограничена, но обусловлена присоединением покупателя к акционерному соглашению, кроме случаев продажи акций "Санкт-Петербургской биржи" на безадресных биржевых торгах. Срок действия акционерного соглашения - с момента подписания и в течение 2 лет после проведения IPO (оно запланировано не ранее 2022 года).

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" является биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении находятся 1568 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Оборот торгов иностранными ценными бумагами по итогам марта 2021 года составил $39,17 млрд, что на 2,9% больше, чем в феврале ($38,06 млрд), и в шесть раз больше показателя марта прошлого года ($6,5 млрд).

Группа ВТБ является одним из крупнейших участников "Санкт-Петербургской биржи" по объему торгов ценными бумагами международных компаний, по количеству активных и зарегистрированных клиентов, а также по объему клиентских активов. С начала 2020 года оборот клиентов "ВТБ Капитал Инвестиции" на "Санкт-Петербургской бирже" вырос в 20 раз, и по итогам первого квартала 2021 года этот показатель достигал $387 млн в день. Количество сделок увеличилось в 12 раз, до 500 тыс. в день.

С 30 сентября 2020 года в состав совета директоров "Санкт-Петербургской биржи" входит главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.