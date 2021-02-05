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Рубль вырос к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и отсутствию новых санкционных угроз.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 75,25-75,47 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 75,34 руб. (-16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,11 руб. (-21,75 копейки). Чуть позднее евро опустился ниже 90 руб. впервые с 21 января. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,58 копейки к уровню закрытия четверга, до 81,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,43 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 80,81 копейки ниже официального курса.

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти и отсутствия новых элементов в антироссийских санкционных заявлениях западных лидеров. Накануне президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте, заявив, что его администрация будет противостоять действиям России жестче, чем это делал его предшественник Дональд Трамп. Среди подобных действий он упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.

Он также заявил, что России следует немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. "Я призываю немедленно и без предварительных условий освободить Навального", - сказал он, выступая в Госдепартаменте. Байден отметил, что ситуация с Навальным вызывает у него серьезное беспокойство.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться на торгах в пятницу, достигнув максимальных уровней за год на фоне сокращения запасов в США и обязательств крупнейших нефтепроизводителей ограничить добычу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в пятницу увеличилась на 0,46% - до $59,11 за баррель. По итогам торгов 4 февраля эти контракты подорожали до $58,84 за баррель, что является максимумом с 20 февраля 2020 года, по данным Dow Jones Market Data.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,55% - до $56,54 за баррель. В четверг фьючерсы выросли в цене до $56,23 за баррель, самого высокого значения с 22 января прошлого года.

Котировки Brent завершили в плюсе пятую сессию подряд, подъем WTI продолжился четвертый день подряд. По итогам этой недели обе марки могут продемонстрировать максимальный недельный рост с октября, пишет Trading Economics.

Поддержку рынку, в частности, оказывают ожидания скорого восстановления экономики благодаря внедрению вакцин от коронавируса и увеличению расходов правительств.

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