Байден заявил о готовности противостоять Китаю и попыткам России нанести урон демократии США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в четверг о готовности противостоять амбициям и действиям Китая и России, которые, по его мнению, несут угрозу демократии США.

"Америка должна реагировать в ситуации с этим новым периодом надвигающегося авторитаризма. Речь, в частности, идет о растущих амбициях Китая и о решимости России нанести урон американской демократии", - сказал он, выступая в госдепартаменте.

Он отметил, что также США сталкиваются и с другими вызовами, начиная с кризиса в области экологии и проблем из-за пандемии короанвируса до темы ядерного нераспространения.