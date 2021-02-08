Обобщение: Экологический счёт к Норникелю: ужасный конец или ужас без конца?

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Погашение "Норильским никелем" беспрецедентной для России и незаурядной даже по мировым меркам компенсации за экологический ущерб представлялось неминуемым с самого начала. Тяжесть наказания оказалась прямо пропорциональной вниманию высшего руководства страны к проблеме загрязнения стратегически важного Крайнего Севера. В какой-то мере после оглашения решения наступило облегчение, ведь пришла определенность. Но почти сразу выяснилось, что проблемы компании могут на этом не закончиться.

Решение суда, который рассматривал это дело с середины октября, не стало сюрпризом, тем более что "Норникель" уже предусмотрел резерв в $2,1 млрд под экологический штраф. Тем не менее, такая крупная выплата может повлиять на дивиденды в будущем году, став дополнительным аргументом в диалоге с "РусАлом" Владимира Потанина, который добивается сокращения дивидендов.

Но еще более тревожным для рынка стало последовавшее за объявлением судебного решения заявление губернатора Красноярского края о возможности дополнительных претензий. Требования края кажутся сейчас более пугающим обстоятельством, чем весьма вероятное полное покрытие штрафа Росприроднадзора, хотя бы в силу неизвестности их размера.

УРОК УСВОЕН, ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ РОСПРИРОДНАЗОРУ...

В пятницу Арбитражный суд Красноярского края огласил вердикт по иску Росприроднадзора к "дочке" "Норильского никеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) - о взыскании почти 148 млрд рублей ущерба, нанесенного окружающей среде в результате утечки нефтепродуктов на норильской ТЭЦ в мае 2020 года.

Фактически суд поддержал Росприроднадзор по всем ключевым вопросам, признав корректными использованные ведомством максимальные штрафные коэффициенты, отказав в возмещении ущерба в натуральной форме и не учтя основной объем понесенных "Норникелем" расходов на ликвидацию. Суд снизил сумму требований к НТЭК всего на 1,5 млрд рублей, присудив "дочке" "Норникеля" 146,17 млрд рублей (около $1,9 млрд по текущему курсу). "Норникель" оценивал ущерб от аварии в 21 млрд рублей, а свои потенциальные затраты на ликвидацию - в 12 млрд рублей, из них успел подтвердить на сумму 4,08 млрд рублей.

По словам главы "Норникеля" и владельца "Интерроса" Владимира Потанина, компания "усвоила урок" и, с учетом серьезного внимания государства к экологической повестке, в ближайшие годы планирует потратить более 350 млрд рублей на вопросы экологии и промышленной безопасности.

При этом "Норникель" пока не говорит ни об обжаловании решения суда в вышестоящих инстанциях, ни об его исполнении. В соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано, напомнила ГМК, заявив, что внимательно изучит решение.

Обещала изучить решение и присутствовавшая на заседании суда глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Регулятор еще сформирует позицию по поводу того, что суд удовлетворил иск не полностью, сказала Радионова. Если решение будет обжаловано "Норникелем", Росприроднадзор будет бороться в суде до последней инстанции и вступления вердикта в силу, подчеркнула Радионова. "Но я призываю компанию: коллеги, заплатите деньги, которые вы должны", - добавила она. До этого Росприроднадзору удавалось взыскать максимум 3,6 млрд рублей, напомнила она.

"РусАл", второй крупнейший акционер "Норникеля" после "Интерроса" Потанина, заявил, что "наказание не отражает всех предпринятых менеджментом ГМК усилий по минимизации последствий аварии". Окончательная позиция основных акционеров на этот счет будет обсуждаться на совете директоров "Норникеля" после получения мотивировочной части решения суда, сказал заместитель гендиректора "РусАла" и член совета директоров "Норникеля" Максим Полетаев.

...И НЕ ТОЛЬКО ЕМУ?

Почти вся сумма (145,492 млрд рублей) пойдет в федеральный бюджет, остальное - в бюджет Норильска. Но вице-премьер РФ Виктория Абрамченко пообещала лично проследить, чтобы взысканные с дочки "Норникеля" деньги направлялись на экологические проекты, в первую очередь Красноярского края. "Очень важно, получив эти средства, направить их целевым образом на экологические проекты, в первую очередь, в Красноярском крае, на территории города Норильск", - сказала Абрамченко.

Между тем, власти края намерены заявить о дополнительных претензиях к "Норникелю" для возмещения ущерба природе региона, помимо тех 146 млрд рублей, которые компания по решению суда обязана выплатить в федеральный бюджет, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Александра Усса.

"Ожидаемое и справедливое решение. На восстановление экосистемы потребуются годы. Нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края", - заявил Усс.

Если Красноярский край обратится с собственным иском, возникнет абсурдная ситуация, при которой "Норникель" заплатит фактически дважды за одно и тоже нарушение, сказал "Интерфаксу" руководитель практики энергетики и природных ресурсов Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Айдын Джебраилов. Ведь деньги, которые выплатит "Норникель", и так должны пойти в первую очередь на ликвидацию ущерба экологии и укрепление природоохранной инфраструктуры Красноярского края.

"Я не очень представляю, какие требования край может предъявить сверх того, что предъявил Росприроднадзор", - сказал Джебраилов, добавив, что прецеденты двойного взыскания ущерба за одно и то же деяние в сфере экологии сложно вспомнить.

"Иск Росприроднадзора в принципе предполагает ущерб окружающей среде, причем размер ущерба и так существенно превышен. Росприроднадзор рассчитал его исходя из максимально возможных показателей, применив, как мне представляется, механический подход", - полагает Джебраилов.

Основной негатив пятницы для "Норникеля" связан именно с заявлением губернатора Красноярского края, а не с решением суда, которое в целом совпало с ожиданиями рынка, считает Андрей Лобазов из "Атона". "Рынок не любит неизвестности, и бумага падает на этих новостях, ведь как-то оценить вероятность или размер потенциальных новых претензий не представляется возможным", - пояснил он.

ДИВИДЕНДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Хотя "Норникель" способен выплатить любые убытки в полном объеме, они могут повлиять на ее дивидендную политику на 2022 год и далее, считает Юрий Власов из Sova Capital. Так как "Норникель" уже создал резерв, равный размеру претензии, оплата не должна быть слишком сложной для компании, свободный денежный поток которой на 2021 год оценивается в $5 млрд, а чистый долг/EBITDA на конец 2021 года составит 0,7х (без учета платежа).

Дивиденды "Норникеля" после аварии приковали широкое общественное внимание. Ряд сенаторов, депутатов, чиновников и общественных деятелей адресовали основным акционерам "Норникеля" - "Интерросу" и "РусАлу" - упреки в том, что повестка экологической модернизации предприятия для них нет так приоритетна, как высокие дивиденды.

Потанин уже предлагал снизить выплаты за 2020 год до минимума из-за аварии, несмотря на благоприятную конъюнктуру рынка металлов. Он хотел ограничить дивиденды за 2020 год уровнем в $1 млрд, но "РусАл" отказался от этой идеи. За 9 месяцев 2020 года "Норникель" уже перечислил акционерам около $1,2 млрд, выплатив 623,35 рубля на акцию (дивидендная доходность около 3%).

Отказаться полностью от дивидендов "Норникель" не может, так как связан соглашением акционеров, пояснял Потанин. Частью соглашения акционеров, которое "Интеррос", "РусАл" и Crispian Романа Абрамовича и его партнеров заключили в 2013 году на 10 лет, является дивидендная формула. Согласно этой формуле, "Норникель" перечисляет акционерам от 60% до 30% годовой EBITDA, в зависимости от уровня долга. Выплаты производятся минимум дважды в год - в виде промежуточных и финальных дивидендов.

Поскольку компания уже предусмотрела потенциальное списание $2,1 млрд в своих финансовых результатах, влияние с точки зрения NPV будет минимальным, полагает Renaissance Capital. "Тем не менее, мы считаем это слегка разочаровывающим результатом, учитывая немедленную реакцию "Норникеля" на разлив и их обязательство полностью покрыть затраты на ликвидацию последствий аварии для окружающей среды", - говорится в обзоре инвестбанка.

Утверждение штрафа в размере около $2 млрд в целом является положительным моментом, поскольку наконец завершает длительную историю о взыскании этих средств, говорит Кирилл Чуйко из БКС. "Есть вероятность, что "Норникель" подаст апелляционную жалобу и сможет добиться сокращения этой суммы. В долгосрочной же перспективе "Норникель" выиграет от возобновления высоких дивидендов", - считает он.

ПРЕДОСТРЕЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Экологические организации выразили удовлетворение решением суда. Greenpeace назвал его беспрецедентным, но добавил, что "идеальным решением проблем, связанных с нефтяными разливами, является постепенный отказ от нефти как источника энергии". "Нефть и нефтепродукты представляют огромную опасность и для климата. Необходимо как можно скорее переходить к новым безуглеродным технологиям получения энергии, особенно в таком уязвимом регионе, как Арктика", - считает Greenpeace.

Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников обратил внимание на оперативность разрешения тяжбы, которому способствовала активная позиция Росприроднадзора. Он надеется, что "принципиальность ведомства и судебных инстанций РФ послужит хорошим предостережением для других недропользователей". "Это особенно важно сейчас, так как недавно мы стали свидетелями инициативы "Роснефти" и дру