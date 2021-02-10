Депутаты призовут Потанина лично выплатить 146,2 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В повестку сессии Заксобрания Красноярского края внесли проект обращения к президенту ГМК "Норникель" Владимиру Потанину выплатить из личных денег 146,2 млрд рублей, которые Росприроднадзор отсудил у структуры компании за аварию на ТЭЦ-3 в Норильске.

Это предложение комитета Заксобрания по госустройству, законодательству и местному самоуправлению. Зампред комитета Александр Новиков через пресс-службу объяснил, что взыскание этой компенсации из средств "Норникеля" "повлечет за собой значительные потери для краевого бюджета, который недополучит налог на прибыль".

"Мы должны предпринять все меры, чтобы защитить интересы жителей края, и одна из таких мер - возмещение вреда не за счет компании, а за счет личных средств ее руководителя", - сказал Новиков.

Потанину хотят напомнить, что он как руководитель компании несет ответственность за все, что в ней происходит.

"Обращаясь с таким предложением, Законодательное собрание Красноярского края исходит из того, что мы считаем недопустимым, чтобы выплата ущерба, который был нанесен в результате многолетнего бездействия собственников компании, а также направление значительной части прибыли компании на выплату дивидендов акционерам, легло на плечи жителей города Норильска и всего Красноярского края", - цитирует пресс-служба проект обращения.

5 февраля Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "дочке" "Норникеля" - "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК), постановив взыскать 146,177 млрд рублей ущерба в связи с утечкой с ТЭЦ этой компании около 20 000 тонн солярки, которая попала в водоемы. Правительство края планирует предъявить "Норникелю" дополнительные претензии.

В "Норникеле" еще не объявили, будут ли обжаловать решение арбитража.