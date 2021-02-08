Европа переживает сильнейшие за сезон морозы с полупустыми хранилищами

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Самый холодный день за текущую зиму встречает энергетика Западной Европы в понедельник.

По прогнозам, в Берлине 8 февраля днем будет минус 10 градусов Цельсия (характерно, что по мере приближения понедельника прогноз становился все более суровым). Со среды, 10 февраля, температура пойдет вверх, но все равно до середины следующей недели будет существенно ниже привычных для этого времени значений.

Примечательно, что в 2020 году в эти же дни в Европе было сразу две оттепели подряд с разогревом воздуха до +13 градусов.

Последний раз такой же холодный февраль в Европе был в 2012 году.

Хорошо для газа

Понижение температуры увеличит расход газа на отопление и рост расхода его запасов в подземных хранилищах. На утро воскресенья, 7 февраля, ПХГ ЕС были заполнены в среднем на 48,45%, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Достигнутый уровень на 2,54 процентных пункта ниже среднего показателя на ту же дату за последние пять лет (50,99%). Запасы газа в Германии (на главном газовом рынке Европы) снизились до 41,17%, в Австрии до 50,05%, Чехии - 46,75%, Франции - до 37,85%, на Украине - до 51,5%.

Расход запасов газа из ПХГ Европы имеет важнейшее значение для мирового газового рынка. Прежде всего, он нормализует баланс самих владельцев этих запасов. Предыдущие две зимы в Европе были небывало теплыми и часть запасов "зависла" в хранилищах на лишний год или два, а это заблокированные деньги.

Для традиционных поставщиков трубопроводного газа в Европу (таких как "Газпром") он создаст дополнительную нагрузку на добычные мощности летом, выравнивая их годовой профиль добычи.

У поставщиков сжиженного природного газа появится дополнительная ниша для поставок летом, когда наблюдаемый сейчас ажиотажный спрос на газ в Северо-Восточной Азии ослабнет.

"Газпром" в эти дни по полной загружает газопроводы "Северный поток" и "Ямал-Европа". Через Украину "Газпром" качает даже немного больше (119 млрд куб. м в сутки), чем был вынужден забронировать на долгосрочной основе в рамках трехсторонних договоренностей России, ЕС и Украины (110 млн куб. м в сутки) в конце 2019 года.

Пиковый спрос Европа встречает на фоне двукратного падения поставок СПГ, ведь он сейчас нужнее в Северо-Восточной Азии. Там он является либо основным, либо единственным источником природного газа. Многие европейские терминалы замкнулись на перевалке СПГ на другие рынки и отдают во внутреннюю сеть символические объемы газа.