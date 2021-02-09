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Январь 2021 года оказался в РФ одним из самых холодных за всю историю наблюдений

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Январь 2021 года в России вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений, морозы отмечались во всех регионах, сообщает Гидрометцентр РФ.

"В России первый месяц 2021 года оказался холодным. Это, прежде всего, относится к азиатской территории, где он входит в число 15 самых холодных за всю историю метеонаблюдений, т.е. с 1891 года", - говорится на сайте метеорологического ведомства.

Как уточняют синоптики, средняя температура воздуха, осредненная по всей территории страны, в январе оказалась ниже нормы более чем на один градус. Аномалии среднемесячной температуры к востоку от Урала составили -2...-6 градусов и более. В Якутии и на севере Красноярского края морозы достигали -60 градусов. Во многих пунктах зарегистрированы новые рекорды минимальной температуры воздуха.

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Арктический холод проникал и на европейскую территорию страны. "Во вторую декаду средняя температура оказалась здесь меньше нормы на 5-9 градусов. Но теплая погода в начале и конце месяца (аномалии температуры воздуха за первую и третью декаду составляли +5...10 градусов) пересилили холод, и среднемесячная температура здесь выше нормы на 2-4 градусов", - сообщает Гидрометцентр.

Кроме России, отмечают синоптики, холод в январе превалировал также на крайнем западе Европы, в Центральной и Юго-Восточной Азии, а также в тропических и экваториальных широтах Тихого океана, где продолжается холодное глобальное океано-атмосферное явление Ла-Нинья.

"В противовес этому холоду необычайное тепло нагрянуло в Северную Америку. В Канаде это был самый теплый январь в истории метеонаблюдений. Его средняя температура на 0,5 градуса превысила прежнее рекордное достижение января 1981 года. От Мексики до арктического региона Канады нормы температуры превышены на 2-8 градусов. Второй самый теплый февраль зафиксирован в Северной Африке", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, средняя температура Северного полушария в январе (с точностью до 0,1 градуса) стала 4-5-м самым высоким значением с 1891 года.

Россия

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