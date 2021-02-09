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"М.Видео-Эльдорадо" утвердила новую стратегию развития

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") в декабре утвердил новую среднесрочную стратегию развития.

В основе стратегии - "нацеленность на рост, превышающий среднеотраслевые показатели, с сохранением устойчивой и привлекательной доходности для акционеров", сообщил ритейлер.

"Наша обновленная стратегия - это стратегия органического роста, нацеленная на решение целого ряда амбициозных задач, что позволит компании сохранить высокие темпы увеличения GMV, обеспечив при этом привлекательный возврат капитала акционерам. Реализация этой стратегии, опирающейся, в первую очередь, на масштабирование и дальнейшее развитие нашей технологии OneRetail, потребует от нас не только оставаться высокоэффективным розничным оператором, но и отстоять свои вновь приобретенные лидирующие позиции в электронной коммерции. Это, безусловно, вызов. Однако вся история роста компании подсказывает, что мы с ним справимся", - заявил гендиректор "М.Видео-Эльдорадо" Александр Изосимов (его слова процитированы в сообщении).

Группа "М.Видео-Эльдорадо" (ПАО "М.Видео") - ведущая российская компания в сфере розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая сети "М.Видео" и "Эльдорадо". По итогам 2020 года продажи группы увеличились на 15,4%, до 504,8 млрд рублей (с НДС).

Во вторник, 9 февраля, ритейлер проведет "День стратегии". Менеджмент группы представит новую стратегию развития, а также информацию о результатах операционной деятельности и дивидендной политике компании.

М.Видео Эльдорадо

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