"М.Видео-Эльдорадо" откроет 500 магазинов в ближайшие три года

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ритейлер "М.Видео-Эльдорадо" планирует открыть около 500 магазинов в ближайшие три года, половина из них придется на новый "компактный" формат - магазины "Эльдорадо 250".

Финдиректор "М.Видео-Эльдорадо" Екатерина Соколова в ходе "Дня инвестора" ритейлера сообщила, что будут открываться магазины разных форматов.

"Мы будем открывать по-прежнему магазины нашего традиционного формата - это 1-1,5 тыс. кв. м, в зависимости от городов, плотности населения, и мы уже вышли с новым форматом "Эльдорадо 250", - рассказала она.

"Эльдорадо 250" - это магазины небольшого формата (площадью около 250 кв. м), ориентированные на малые города или удобные небольшие локации в крупных населенных пунктах. Ритейлер начал открывать магазины в новом формате в прошлом году, на сегодняшний день работает 26 торговых точек. Их результаты выше ожиданий, отметил управляющий директор сети "Эльдорадо" Сергей Ли.

"Эксперимент, который, мы считаем, уже удался, показывает, что, когда мы заходим в новый город с этим форматом, наши существующие онлайн-продажи вырастают более чем в три раза. Еще добавляются соответственно наши розничные продажи", - добавил он.

Кроме "Эльдорадо 250" у группы есть формат "Эльдорадо 650", напомнила Соколова. Магазины площадью 650 кв.м ритейлер начал открывать в 2018 году, это магазины шаговой доступности, преимущественно стоящие отдельно, за пределами торговых центров, в их ассортименте - популярные в сети модели бытовой техники и электроники. Магазины этого компактного формата ориентированы на крупные и малые города с населением от 50 тыс. жителей.

Соколова добавила, что сеть "М.Видео" развивает небольшие магазины m_mobile, ориентированные на ассортимент цифровых товаров..

Группа "М.Видео-Эльдорадо" на конец декабря 2020 года объединяла 1,074 тыс. магазинов (542 в сети "М.Видео" и 532 в сети "Эльдорадо"). В прошлом году ритейлер открыл 36 новых магазинов (net). Торговые площади группы выросли на 1,3% (до 1,475 млн кв.м).

Продажи "М.Видео-Эльдорадо" по итогам 2020 года выросли на 15,4%, до 504,8 млрд рублей с НДС. Онлайн-продажи увеличились вдвое, до 300,4 млрд рублей.