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РФ запретила ввоз с Украины некоторых видов железнодорожной продукции

РФ запретила ввоз с Украины некоторых видов железнодорожной продукции
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - РФ запретила ввоз с Украины ряда ключевых компонентов ходовой части грузовых вагонов.

Соответствующее постановление правительства от 6 февраля опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно дополняет аналогичный документ от 29 декабря 2018 г.

Речь идет о литых боковых рамах и надрессорных балках для вагонных тележек, а также колесных осях (как в собранном, так и в разобранном виде), колесных пар, самих колес, а также заготовках для них.

Постановление от 2018 г. также запрещает ввоз в РФ этих компонентов, перемещаемых через территорию Украины.

Украина

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