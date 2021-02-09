ЕЭК ввела пятилетнюю ввозную пошлину на сварные трубы из Китая

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила ввести антидемпинговую пошлину на несколько видов сварных труб и профилей из нержавеющей стали из КНР.

Представитель торгового блока комиссии, согласно сообщению ЕЭК, отметил, что пошлина вводится сроком на 5 лет, размер ставки составит от 14,62% до 17,28% в зависимости от производителя.

Основными сферами применения данной продукции являются производство сантехники и теплообменников, автомобилестроение, пищевая промышленность, нефтехимическая и атомная отрасли, производство мебели и инфраструктурное строительство, отметили в торговом блоке комиссии.

Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Расследование, инициаторами которого выступили ООО "ТМК-Инокс" (СП "Трубной металлургической компании" и "Роснано" по выпуску холоднодеформированных, горячекатаных и сварных труб из нержавеющих марок стали и сплавов), ООО "Марчегалия ру" (принадлежит итальянской группе Marcegaglia) и ООО "Балтинокс" (производитель сварных труб из нержавеющей стали, Калининград), было начато в декабре 2019 года.

В ноябре департамент защиты внутреннего рынка по итогам расследования предложил ввести 5-летнюю пошлину на эту продукцию. Сообщалось, что для китайской Foshan Vinmay Stainless Steel антидемпинговая пошлина составит 14,62%, для Guangdong Sumwin New Material Group, как и для остальных компаний, – 17,28%. Однако тогда коллегия ЕЭК не стала утверждать решение о введении пошлины. Вместо этого расследование было продлено до февраля 2021 года.

В рамках расследования сообщалось, что по данным заявителей, объем видимого потребления сварных труб из коррозионностойкой стали в 2016-2018 гг. увеличился на 23,2%, а импорт товара из КНР вырос в 1,9 раза. В январе-июне 2019 года объемы потребления повысились на 14,2% при росте импорта на 35,8% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Одновременно, согласно данным департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК, степень загрузки производственных мощностей по выпуску данного вида труб на территории ЕАЭС упала в 2016-2018 гг. на 8,2%, а в I полугодии 2019 года – на 10,8%. Объем реализации товара сократился на 2,2% и 8,7% соответственно. При этом в январе-июне 2019 года данная отрасль несла убытки, а рентабельность производства и продаж стали отрицательными. Инвестиции в производство и реализацию таких труб с 2016 по 2018 год упали на 88,9%, а в I полугодии 2019 года – на 87,3%.