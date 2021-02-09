МВФ счел, что бюджет РФ сможет долго выдерживать низкие цены на нефть

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ сможет долго выдерживать период низких цен на нефть, нефтегазовые компании также довольно устойчивы, но в долгосрочной перспективе сектор может пострадать ввиду недоинвестирования, говорится в отчете МВФ по итогам консультаций с властями РФ в рамках статьи IV устава фонда (сбор и обсуждение экономической и финансовой информации страны).

"Себестоимость добычи (затраты на извлечение, транспортные расходы и налоги) для российских нефтяных компаний подразумевает безубыточную цену в размере около $10-15 за баррель, что значительно ниже цены безубыточности в $40-50 для сланцевых компаний США и лишь немного выше заявленных Saudi Aramco производственных затрат, составляющих чуть менее $10 за баррель, и предполагает, что нефтегазовая промышленность России будет иметь хорошие возможности для того, чтобы выдержать длительный период низких цен на нефть", - сообщается в документе.

Операционные расходы российских производителей нефти невысоки и в последние годы имеют тенденцию к снижению. По оценкам аналитиков, затраты на добычу нефти в 2020 году составят около $3,4 за баррель, что лишь немного выше заявленных компанией Saudi Aramco затрат на добычу нефти $2,8 за баррель.

Прогрессивный налоговый режим, введенный в РФ, означает защиту производителей при низких ценах на нефть и изъятие доходов, когда цены высоки - первые $15 за баррель любой выручки фактически не облагаются налогом с постепенным увеличением налоговых ставок вместе с ростом цены.

Согласно оценкам, отмечает МВФ, налоговое бремя типичной российской нефтегазовой компании может составлять всего 19% от общей выручки, если цена на нефть равняется $20 за баррель, и возрастает до 49%, когда цена на нефть достигает $50-60 за баррель. Колебания курса рубля также позволяет держать затраты на добычу низкими, поскольку сильно коррелируют с колебаниями цен на нефть - около 80% операционных расходов выражены в рублях и измеряются в долларах.

"Хотя добыча из существующих скважин, вероятно, восстановится, низкие цены на нефть могут повлиять на планы капитальных затрат и потенциальную будущую добычу. Темпы естественной убыли на многих зрелых месторождениях в России оцениваются примерно в 10-25% в год, что выше 8%, указанных Saudi Aramco для своих активов. Наблюдаемая скорость снижения значительно ниже из-за широкого использования сложных и дорогостоящих методов управления коллекторами. Тем не менее, для поддержания добычи нефти и газа в России на докризисном уровне потребуются значительные инвестиции в управление коллекторами и новые скважины", - полагают в МВФ.

Там также добавляют, что эти затраты предполагают, что цена безубыточности с полной себестоимостью ближе к $30-40 за баррель. Это значительно выше, чем в Саудовской Аравии (около $13 за баррель) и Ираке (около $12 за баррель).

Некоторые аналитики предупреждают, что падение цен на нефть в 2020 году "уже привело к снижению планов капитальных затрат на 30-40%, следовательно, устойчивый период ниже $40 за баррель нефти может иметь серьезные последствия для долгосрочной перспективы развития нефтегазового сектора России", приходит к выводу МВФ.

В то же время, отмечает фонд, докризисная безубыточная бюджетная цена на нефть в России, которая необходима для удовлетворения потребностей в расходах и баланса бюджета, оценивается примерно в $40 за баррель, что значительно ниже других производителей нефти, включая Саудовскую Аравию (около $80 за баррель), Ирак (около $60 за баррель) и ОАЭ (около $70 за баррель).

"Относительно низкая цена безубыточности бюджета в России отражает относительно хорошее финансовое положение, как это предписано бюджетным правилом, (общий бюджетный баланс России составлял 1,9% ВВП в 2019 году по сравнению с дефицитом в 4,5% ВВП в Саудовской Аравии)", - отмечается в отчете.

Минфин в бюджете на 2020 год сообщил о стресс-тестах, согласно которым снижение цены на нефть марки Urals до $25 за баррель в течение одного года приведет к уменьшению доходов от нефти и газа только на 2,4% ВВП. "Если цены на нефть останутся на этом уровне в течение 3 лет, дефицит доходов достигнет 7,6% ВВП. Несмотря на то, что этот дефицит доходов является значительным, он относительно невелик по сравнению с размером валютных резервов России (сейчас они составляют около 40% ВВП), что позволяет предположить, что правительство имеет все возможности для того, чтобы выдержать длительный период низких цен на нефть", - резюмирует МВФ.