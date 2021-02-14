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Новак предсказал цены на нефть в 2021 году в диапазоне $45-60/барр

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Средние цены на нефть в 2021 году будут в диапазоне $45-60 за баррель, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" (ВГТРК) он отметил, что последние несколько месяцев наблюдается низкая волатильность. Это означает, что рынок сбалансирован, а цены отвечают ситуации на рынке, - отметил он.

Новак считает, что рынок восстановился, но частично. "С того самого глубокого падения рынка, которое мы наблюдали в период апрель-май месяц, до конца 2020 года рынок частично восстановился. И если говорить о нефти, например, мы видели падение примерно на 20-25% спроса, в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению ковида, к концу года рынок восстановился и его падение составило примерно 8-9%", - сказал он.

Александр Новак

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