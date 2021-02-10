Цена платины достигла максимума за 6 лет

Золото дорожает четвертый день подряд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Цены на золото в среду поднимаются четвертые торги подряд, при этом платина подорожала до максимума почти за шесть лет.

Инвесторы оценивают перспективы для драгоценных и промышленных металлов на фоне восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщает MarketWatch.

Инфляция в США (индекс CPI) в январе второй месяц оставалась на уровне 1,4%, что меньше консенсус-прогноза. Темпы роста потребительских цен остаются гораздо ниже февральских 2,3%, то есть до начала распространения новой коронавирусной инфекции. Тем не менее, многие инвесторы по-прежнему опасаются, что масштабная финансовая поддержка экономики со стороны правительства США и мягкая денежно-кредитная политика ФРС в конечном итоге приведут к резкому росту ценового давления. Это может способствовать подорожанию золота, которое часто рассматривается как средство хеджирования от инфляции.

"Индекс CPI не показывает реальную инфляцию, поскольку на него значительное влияние оказывает арендная плата за жилье в городах, которая в последнее время снизилась, так как многие люди уезжают в пригороды из-за пандемии, - отмечает управляющий активами Quadratic Capital Management Нэнси Дэвис. - Сейчас в экономике США много инфляционных областей, таких как продукты питания, энергетика, электроника и автомобили".

Апрельские контракты на золото на Comex торгуются в среду на уровне $1840 за унцию, что на 0,1% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов. Ранее котировки достигали $1851 за унцию - максимума с начала месяца.

Цена мартовских контрактов на платину подскочила на 4,1% - до $1241,9 за унцию. В ходе сессии они поднимались до самой высокой отметки с 2014 года - $1252,6 за унцию.

Между тем серебро с поставкой в марте дешевеет на 1,2% - до $27,075 за унцию.