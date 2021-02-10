Сбербанк и "Р-Фарм" получили в "Еаптеке" по 45%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России и группа компаний "Р-Фарм" получили в "Еаптеке" по 45%, Сбербанк инвестировал 5,7 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

В октябре 2020 года банк уже анонсировал эту сделку, в результате которой стороны получили по 45% компании, еще 10% остается у основателя "Еаптеки" Антона Буздалина. Тогда кредитная организация сообщала, что сделку предполагалось закрыть в четвертом квартале 2020 года.

Юрлицо "Еаптека" после начала сотрудничества со Сбербанком работает под брендом "Сбер Еаптека". По данным "СПАРК-Интерфакс", на 15 января 2021 владельцами "Еаптеки" являлись две кипрских компании - "Висел Лимитед" и "Анестозо Лимитед".

Как говорится в пресс-релизе Сбербанка, инвестиции от сделки будут направлены на развитие компании (cash-in) - улучшение качества сервиса и экспансию в регионы России. "В 2021 году планируется запуск еще в 76 городах страны, во многих из них покупка лекарств с доставкой станет доступна впервые", - поясняется в сообщении.

Сбербанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения в 2017 году, развивает сервисы под брендом "СберЗдоровье".

"Еаптека" была основана в 2011 году и сейчас является одной из самых крупных интернет-аптек, работает более чем в 70 городах России.

"Р-Фарм" выпускает лекарства, проводит исследования и разработку новых препаратов и технологий. Компания подконтрольна Алексею Репику.