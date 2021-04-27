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Сбербанк попробует открыть аптеки в своих отделениях

Они получат помещения на льготных условиях

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк, недавно получивший 45% "Еаптеки", в порядке эксперимента разместит аптеки в некоторых своих отделениях, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис.

"Мы планируем сейчас провести пилоты по открытию физических "Сбер Еаптек" на площадях наших отделений. Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, то мы это будем расширять", - сказал он и добавил, что банк предоставит аптекам помещения "на льготных условиях".

Сбербанк и группа компаний "Р-Фарм" в феврале 2021 года получили в "Еаптеке" по 45%. Еще 10% "Еаптеки" осталось у ее основателя Антона Буздалина. Сбербанк инвестировал 5,7 млрд рублей.

Юрлицо "Еаптека" после начала сотрудничества со Сбербанком работает под брендом "Сбер Еаптека".

"Еаптека" была основана в 2011 году и сейчас является одной из самых крупных интернет-аптек, работает более чем в 70 городах России.

Еаптека Сбербанк Лев Хасис Р-Фарм Антон Будзалин

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