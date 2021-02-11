Акции "Черкизово" выросли на МосБирже на 3,9% на новостях о дивидендах

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Группа Черкизово" выросли в начале торгов на Московской бирже в четверг на 3,9% (до 2090 рублей за штуку) на новостях о дивидендах.

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 134 рубля на акцию, сообщила компания. Уставный капитал "Черкизово" разделен на 43 млн 963,773 тыс. акций. Таким образом, общая сумма дивидендов по итогам 2020 года может составить 5,89 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о дивидендах, пройдет 25 марта с возможностью дистанционного участия акционеров. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 февраля. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 апреля.

По итогам 2019 года компания выплатила 60,92 рубля на акцию, в сумме - 2,68 млрд рублей. То есть за 2020 год "Черкизово" планирует увеличить выплаты более чем в два раза.

Дивиденды за первое полугодие 2019 года составили 48,8 рубля на акцию (2,1 млрд рублей).

За первое полугодие 2020 года компания выплатила 48,79 рубля на акцию (2,145 млрд рублей).

В мае 2018 года совет директоров "Черкизово" утвердил положение о дивидендной политике в новой редакции. Она предусматривает, что размер выплачиваемых ежегодно дивидендов будет составлять не менее 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий год (с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции) при условии, что компания сохранит соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе и будет способна финансировать затраты на операционную деятельность, развитие или стратегические приобретения.

Компания еще не раскрыла финансовые результаты по итогам 2020 года.

По итогам первого полугодия прошлого года чистая прибыль "Черкизово" по МСФО увеличилась на 53,4%, до 8,3 млрд рублей. Выручка группы выросла на 8,8%, до 60,6 млрд рублей.