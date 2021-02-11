Энергокомпании РФ обеспокоились резким ростом цен на металлы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Совет производителей энергии" (СПЭ, объединяет крупнейшие энергокомпании РФ) в письме замминистра энергетики Павлу Сниккарсу выразил озабоченность в связи с внезапным ростом цен на 30-150% на продукцию металлургического комплекса. Копия письма есть у "Интерфакса".

По мнению членов ассоциации, это негативно отражается на производственно-хозяйственной деятельности генерирующих компаний. СПЭ просит Минэнерго провести совещание с Минпромторгом для выработки мер по стабилизации цен на продукцию металлургов.

Как отмечают в СПЭ, рост цен в январе 2021 года в сравнении с декабрем 2020 года составил на трубы электросварные - 31-72%, на арматуру - 103%, на сортовой прокат - 96-103%, на листовой прокат - 89-157%.

СПЭ приводит пример ПАО "Квадра", которой для сохранения планового объема закупок металлопродукции потребуется дополнительно более 200 млн руб.

По мнению энергокомпаний, на российском рынке нет объективных причин подобного роста цен на металлопродукцию с учетом цен на сырье, электроэнергию и мощность. В 2020 году одноставочная цена оптового рынка электроэнергии и мощности в I ценовой зоне (Европейская часть РФ и Урал) выросла на 3,4%, во II ЦЗ (Сибирь) - на 0,6%, приводят они данные.

Энергетики также отмечают, что существенного спада промышленного производства, который мог бы вызвать дефицит и рост цен, в 2020 году не наблюдалось. Более того, в некоторых регионах отмечался рост производства.

СПЭ ссылается на данные "Системного оператора", согласно которым на металлургических и химических предприятиях Черноземья (в частности, предприятиях, входящих в НЛМК, "Металлоинвест", "СИБУР"), в структурах РЖД, на цементных заводах, атомных станциях (собственные потребности) наблюдался рост энергопотребления в 2020 году.

Таким образом, единственной и основной причиной почти двукратного роста цен на металлопродукцию мог стать высокой спрос на металлопродукцию со стороны Китая, основного мирового импортера железной руды, где за год цены выросли на 65%, делают вывод энергетики: на фоне роста цен на внешнем рынке российские металлургические компании выравнивают цены внутреннего рынка в долларовом эквиваленте.

Российские металлотрейдеры отказываются от поставки продукции на внутренний рынок по ценам, предусмотренным при планировании закупок. А ее покупка по текущим ценам неминуемо приведет к сокращению объема ремонтных и инвестиционных программ в электроэнергетике, что крайне негативно отразится на подготовке к отопительно-зимнему периоду 2021-2022 гг., предупреждают в СПЭ.