Глава Минстроя предложил заменить металл в строительстве композитами

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В связи с подорожанием стройматериалов и, прежде всего, металла, глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил заменить их в строительстве на композитные материалы.

"Это сегодня повлечет кардинальные изменения в части применения композитных материалов, объекты станут легче. Проектировщикам и строительным заказчикам нужно психологически себя пересилить и уйти на композитные материалы для замещения металла. Стоимость арматуры и стеклопластика из композита всегда была выше, а сейчас наоборот становится ниже", - сказал министр журналистам.

По его словам, Минстрой, Минпромторг, ФАС и Минэкономразвития продолжают анализировать рост цен на стройматериалы. Он выразил надежду, что сильного роста цен удастся избежать и задачи, поставленные перед застройщиками, будут выполнены.

20 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что введенные с 1 февраля заградительные пошлины на лом стабилизировали ситуацию с ценами на металлопрокат. На тот момент до уровня 2020 года цены не восстановились, но уже и не были завышенными на 70-80%, отмечал чиновник. Он также прогнозировал, что стабилизации цен должно было содействовать антимонопольное расследование ФАС в отношении металлотрейдеров.

С конца прошлого года в Минпромторге проводятся еженедельные встречи с металлургами, девелоперами, представителями Минстроя, антимонопольного ведомства, на которых обсуждается текущая ситуация с ценами на металлопродукцию. Главным образом, речь идет об арматуре, которая начала стремительно дорожать в конце декабря 2020 года, цены взлетели больше чем на 40%, что вызвало недовольство строительных компаний. На цены жаловался Клуб инвесторов Москвы, который объединяет крупнейших московских девелоперов.

На этом фоне в Минпромторге стал обсуждаться вопрос возможного введения регулирования экспорта металлургического сырья, в том числе полного запрета экспорта лома черных металлов и введения пошлин на вывоз железорудного сырья.

С конца января этого года была повышена смешанная пошлина на экспорт лома черных металлов - до 5%, но не менее 45 евро/тонна (ранее - 5%, но не менее 5 евро/тонна). В интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что это было компромиссное решение, учитывая, что не все металлурги заинтересованы в высоких пошлинах на лом.

По его мнению, наиболее действенным механизмом стабилизации цен на металлопродукцию для строек будет заключение прямых формульных контрактов между металлургами и девелоперами, а для небольших компаний - консолидация закупок. Регулирование экспорта железорудного сырья министр назвал избыточной мерой, грозящей потерей доли на мировом рынке.