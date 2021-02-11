"Траст" готов при необходимости подать иски к кинокомпаниям Мамута

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" (на его базе создан Банк непрофильных активов) готов при необходимости подать иски к кинокомпаниям бизнесмена Александра Мамута, но также может в любой момент вернуться к вопросу урегулирования задолженности, сообщил журналистам президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов.

"Если понадобится, то, да (банк подаст иски к самим компаниям - ИФ)", - заявил Соколов.

"Траст" в январе 2021 года подал в Пресненский суд Москвы иск к Мамуту из-за невыплаты процентов по кредиту на сумму свыше 1 млрд рублей. Общий долг компаний бизнесмена перед "Трастом" составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года.

После этого "Синема парк" и A&NN Investments подали в Арбитражный суд Москвы четыре иска к "Трасту". По мнению банка, с помощью этих исков компании пытаются навязать неприемлемые условия реструктуризации кредитов.

Соколов отметил, что проблемы у этих компаний начались задолго до пандемии коронавируса, долг/EBITDA у них "еще несколько лет назад был сильно за гранью нормы". "Его структуры находятся в достаточно длительной "просрочке", и мы запустили (пока еще частично, но высока вероятность, что перейдем к полной стратегии) процедуру судебного взыскания. Пока начали двигаться в этом направлении", - добавил глава "Траста".

"Готовы ли мы будем свернуть с процедуры взыскания на процедуру урегулирования? Мы всегда готовы, как только поступит предложение экономически оправданное, в которое можно будет поверить и которое государству денег вернет. Здесь никаких ограничений нет. На любой стадии процесса это возможно", - подчеркнул Соколов.

Он пояснил, что у этой ситуации два пути развития: либо будет найдено решение в области реструктуризации долга, либо будет запущена процедура банкротства и произойдет смена собственников. "Кинотеатры как работают, так и продолжат работать, просто в случае банкротной стратегии после банкротства меняется собственник у актива, актив никуда не исчезает", - добавил он.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что "Траст", по ее данным, списал со счетов "Синема парка" деньги в счет погашения долга (450 млн рублей). Киносеть думала о приостановке деятельности в России, чтобы избежать дальнейших убытков, отмечало издание со ссылкой на письмо председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина руководителю администрации президента Антону Вайно.

Соколов не стал отвечать вопрос, обращалась ли администрацию президента к банку после этого письма. "Мы реализуем свое право. Мы - госбанк. Предприниматель государству должен денег. Он эти деньги вернет, поверьте мне, обращаясь, не обращаясь в органы власти. Это тоже право людей писать туда, куда они считают нужным. Мы как банк действуем в рамках своих правовых возможностей. Я не вижу причин этого не делать", - заявил глава "Траста".