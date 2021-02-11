Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 340 682+435 081

"Траст" готов при необходимости подать иски к кинокомпаниям Мамута

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" (на его базе создан Банк непрофильных активов) готов при необходимости подать иски к кинокомпаниям бизнесмена Александра Мамута, но также может в любой момент вернуться к вопросу урегулирования задолженности, сообщил журналистам президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов.

"Если понадобится, то, да (банк подаст иски к самим компаниям - ИФ)", - заявил Соколов.

"Траст" в январе 2021 года подал в Пресненский суд Москвы иск к Мамуту из-за невыплаты процентов по кредиту на сумму свыше 1 млрд рублей. Общий долг компаний бизнесмена перед "Трастом" составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года.

После этого "Синема парк" и A&NN Investments подали в Арбитражный суд Москвы четыре иска к "Трасту". По мнению банка, с помощью этих исков компании пытаются навязать неприемлемые условия реструктуризации кредитов.

Соколов отметил, что проблемы у этих компаний начались задолго до пандемии коронавируса, долг/EBITDA у них "еще несколько лет назад был сильно за гранью нормы". "Его структуры находятся в достаточно длительной "просрочке", и мы запустили (пока еще частично, но высока вероятность, что перейдем к полной стратегии) процедуру судебного взыскания. Пока начали двигаться в этом направлении", - добавил глава "Траста".

"Готовы ли мы будем свернуть с процедуры взыскания на процедуру урегулирования? Мы всегда готовы, как только поступит предложение экономически оправданное, в которое можно будет поверить и которое государству денег вернет. Здесь никаких ограничений нет. На любой стадии процесса это возможно", - подчеркнул Соколов.

Он пояснил, что у этой ситуации два пути развития: либо будет найдено решение в области реструктуризации долга, либо будет запущена процедура банкротства и произойдет смена собственников. "Кинотеатры как работают, так и продолжат работать, просто в случае банкротной стратегии после банкротства меняется собственник у актива, актив никуда не исчезает", - добавил он.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что "Траст", по ее данным, списал со счетов "Синема парка" деньги в счет погашения долга (450 млн рублей). Киносеть думала о приостановке деятельности в России, чтобы избежать дальнейших убытков, отмечало издание со ссылкой на письмо председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олега Березина руководителю администрации президента Антону Вайно.

Соколов не стал отвечать вопрос, обращалась ли администрацию президента к банку после этого письма. "Мы реализуем свое право. Мы - госбанк. Предприниматель государству должен денег. Он эти деньги вернет, поверьте мне, обращаясь, не обращаясь в органы власти. Это тоже право людей писать туда, куда они считают нужным. Мы как банк действуем в рамках своих правовых возможностей. Я не вижу причин этого не делать", - заявил глава "Траста".

банк Траст Александр Мамут Синема парк

Новости по теме

Новости

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

Амстердам сместил Лондон с позиции ведущего в Европе центра торговли акциями

МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на год до 5,4 млн б/с

МЭА снизило прогноз мирового спроса на нефть на год до 5,4 млн б/с

FT узнала о попытке Microsoft купить Pinterest

Кредиторов в РФ хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

Кредиторов в РФ хотят обязать оставлять должникам прожиточный минимум

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

Разработчик приложений для знакомств Bumble провел IPO на $2,2 млрд

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.

"Интер РАО" продало свою долю в проекте АЭС "Аккую" за 1 млрд руб.

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов

"Коммерсантъ" узнал о проблемах с импортом бананов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');