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Компании Мамута через суд потребовали от "Траста" реструктуризации долга

Банк считает поданные иски попыткой навязать неприемлемые условия реструктуризации

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - АО "Синема парк" и A&NN Investments Limited, подконтрольные бизнесмену Александру Мамуту, подали в Арбитражный суд Москвы четыре иска к банку "Траст", следует из картотеки арбитражных дел.

Банк отмечает, что проблемы с обслуживанием задолженности начались у компаний бизнесмена задолго до пандемии, и сейчас они пытаются через суд навязать неприемлемые условия реструктуризации кредитов.

"Компании Александра Мамута пытаются через суд навязать банку неприемлемые условия реструктуризации, ссылаясь на сложную ситуацию, в которой кинобизнес оказался из-за пандемии. Однако финансовые проблемы киносетей начались не в марте 2020 года, когда они вышли на просрочку по уплаченным процентам. Положение компаний ухудшалось с 2017 года. В 2018 году бизнес уже был не способен погасить основной долг. И даже несмотря на это, в 2017 и 2018 годах не были оптимизированы расходы, что говорит о системных ошибках менеджмента", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Траста".

По всем кредитам компаниям Мамута у банка есть личное поручительство бизнесмена.

"Но он не исполняет взятые на себя обязательства. Хотя как собственник компаний должен нести ответственность не только за обслуживание кредитов, но и за сотрудников. Сейчас же он пытается переложить ответственность на государственный банк, которому просрочил платежи по ряду компаний. Не только по киносетям", - отметил представитель банка.

По его словам, большинство компаний Мамута (в том числе и не принадлежащие ему сейчас или погасившие свой долг) допускали системные просрочки по платежам ранее, до пандемии.

"Траст" в январе 2021 года подал в Пресненский суд Москвы иск к Мамуту из-за невыплаты процентов по кредиту на сумму свыше 1 млрд рублей.

Общий долг компаний Мамута перед "Трастом" составляет порядка 23 млрд рублей, основная его часть приходится на кинобизнес. Обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО "Синема парк" составляют порядка 19 млрд рублей, они не обслуживаются с марта 2020 года, заявил ранее представитель банка.

Траст Синема парк A&NN Investments Limited Александр Мамут

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