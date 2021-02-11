"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "СИБУР" продал китайской Sinopec 40% в ООО "Амурский газохимический комплекс" за 18,274 млрд рублей, сообщил журналистам CFO компании Питер О'Брайен.

Как сообщалось, "СИБУР" и Sinopec закрыли сделку создания совместного предприятия (СП) на базе "Амурского газохимического комплекса" (ГХК) в конце декабря 2020 года. В результате сделки стороны получат совместный контроль над СП.

Глава "СИБУРа" Дмитрий Конов уточнил, как затраты на реализацию проекта могут быть распределены между "СИБУРом" и Sinopec.

"Понятно, что если ты акционер в проекте, и в проект нужны деньги акционеров, то ты не можешь не внести свою долю. Это не означает, что они внесут 40% от $10 млрд, как акционеры, также как не означает, что мы внесем $6 млрд потому что у нас 60%. Потому что там есть еще пока неизвестного нам объема привлечение долгового финансирования на уровне самого АГХК. Допустим, оно будет $8 млрд - тогда нам нужно будет вместе внести $2 млрд из которых $1,2 млрд – "СИБУР", а $0,8 млрд – Sinopec. И какая-то часть из этого уже была внесена нами в проект, и часть из нее была при сделке компенсирована Sinopec", - пояснил он.

"СИБУР" реализует проект АГХК для переработки этановой фракции, а также сжиженных углеводородных газов (СУГ) Амурского ГПЗ "Газпрома".

Мощности Амурского ГХК, как будущего крупнейшего в мире комплекса по производству базовых полимеров, составят 2,7 млн т в год: 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. Продукция комплекса будет представлена широким марочным ассортиментом. Строительство комплекса синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома".

Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ – 2024 год.

Ввиду географического расположения комплекса продукция АГХК будет ориентирована на азиатские рынки, в первую очередь - рынок КНР, крупнейшего потребителя полимеров в мире. Ожидается, что проект строительства Амурского ГХК может быть включен в межправительственное соглашение между РФ и Китаем.

"СИБУР" сообщал, что бюджет Амурского ГХК "предварительно оценивается в $10-11 млрд и будет уточняться в ходе его реализации".