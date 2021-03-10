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"СИБУР" повысил с 35% до 50% минимальный уровень прибыли, направляемой на дивиденды

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "СИБУРа" утвердил положение о дивидендной политике, по которому минимальный коэффициент дивидендных выплат увеличен с 35% до 50% от скорректированной чистой прибыли компании по МСФО. Компания сообщила, что новая политика будет применяться с отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2020 года.

"Новая дивидендная политика соответствует среднеотраслевым мировым показателям крупнейших нефтехимических компаний и отражает ожидаемое снижение долговой нагрузки компании вследствие успешного выхода "ЗапСибНефтехима" на проектные показатели мощности и начала реализации проекта Амурский ГХК в рамках совместного предприятия с Sinopec. Новая дивидендная политика полностью соответствует планам СИБУРа по реализации и финансированию как текущей, так и будущей инвестиционной деятельности", - говорится в сообщении.

Дивидендная политика компании последний раз менялась в марте 2019 года - тогда было принято решение повысить долю чистой прибыли по МСФО, направляемой на дивиденды, с 25% до 35%, и уже по итогам 2019 года компания выплатила дивиденды исходя из новой нормы.

"СИБУР" уже несколько лет изучает возможность выхода на IPO, однако турбулентность на финансовых рынках, а также санкции в отношении российских бизнесменов заставляют компанию откладывать размещение акций. В конце февраля основной акционер "СИБУРа" Леонид Михельсон заявил, что "сейчас не самое плохое время для проведения IPO "СИБУРа".

Основной акционер "СИБУРа" - Михельсон с долей 48,48% компании, бизнесмен Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов - 3,88%, действующий и бывший менеджмент компании (включая главу "СИБУРа" Дмитрия Конова (3,24%) и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова) - 10,6%, китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%.

СИБУР Леонид Михельсон Геннадий Тимченко Кирилл Шамалов Дмитрий Конов Sinopec ЗапСибНефтехим

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