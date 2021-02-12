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ЦБ подтвердил планы по продаже АТБ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ подтвердил планы по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), инвесторы проявляют к нему интерес, переговоры по передаче Московского индустриального банка (МИнБ) в собственность Промсвязьбанка продолжаются.

АТБ и МИнБ санируются с участием Банка России.

Банк России из-за пандемии перенес продажу АТБ на 2021-2022 годы. "Еще раз подтвержу нашу линию, нашу политику на выход из капитала санируемых банков. Мы готовим к продаже банк АТБ, кстати, там инвесторы проявляют интерес", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"По банку МИнБ у нас, действительно, проходят переговоры с Промсвязьбанком. Промсвязьбанк изучает ситуацию в МИнБе, пока еще рано говорить о принятых решениях и формах продажи. Мы будем дальше проводить дискуссии на эту тему", - добавила она.

ЦБ принял решение санировать МИнБ в январе 2019 года в связи с неспособностью кредитной организации самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми она сталкивалась в последние несколько лет. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, сейчас Банку России через УК ФКБС принадлежит почти 100% акций МИнБа.

ЦБ РФ АТБ

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