Суд отказался взыскать 13,5 млрд рублей с бывших бенефициаров АТБ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области отклонил иск Банка России о взыскании 13,5 млрд рублей с бывших бенефициаров санируемого Азиатского-Тихоокеанского банка (АТБ), свидетельствуют материалы суда.

ЦБ отправил АТБ на санацию в апреле 2018 года, а через несколько месяц стал его собственником, докапитализировав банк на 9 млрд рублей. Основными бенефициарами банка до того были Андрей Вдовин, Питер Хамбро и Алексей Масловский (владели 59,17% через ООО "ППФИН Регион"), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.

В ноябре 2019 года регулятор подал иск о взыскании 13,5 млрд рублей с "ППФИН Регион" и еще 13 физических лиц, контролировавших АТБ до санации, включая Вдовина и Масловского.

По закону ЦБ или его структура (УК Фонда консолидации банковского сектора, ФБКС) вправе потребовать через суд возмещения убытков, причиненных контролерами санируемых банков. Под такими убытками понимаются расходы, понесенные Банком России на санацию, которые рассчитываются как разница между доходами ЦБ от размещения средств ФКБС и доходами, которые регулятор мог бы получить при размещении средств в том же объеме и на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на момент выделения средств.

Регулятор уже одержал две победы в аналогичных судебных процессах по делу банка "ФК Открытие" и Московского индустриального банка. Суд в Москве удовлетворил иски регулятора к бывшим акционерам и топ-менеджерам этих кредитных организаций на сумму 289,5 млрд рублей и 198,1 млрд рублей соответственно.

В суде рассматривается еще один крупный иск - на сумму 282 млрд рублей - о взыскании убытков с бывших конторолеров Промсвязьбанка.

Как следует из материалов Арбитражного суда Амурской области, ЦБ в ходе процесса отозвал исковые требования к части топ-менеджеров АТБ, а в удовлетворении иска к оставшимся ответчикам Центробанку было отказано. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Шестом арбитражном апелляционном суде в Хабаровске.