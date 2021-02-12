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Глава британского KPMG покинет пост после совета "перестать ныть"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Билл Майкл, возглавлявший британское подразделение аудиторской компании KPMG, решил покинуть свой пост спустя несколько дней после онлайн-встречи с сотрудниками, в ходе которой он допустил ряд неосторожных высказываний.

В пятницу Майкл заявил, что считает для себя "неприемлемым" оставаться на этом посту.

Сотрудникам, жаловавшимся на сложные условия работы в период пандемии, Майкл посоветовал "перестать ныть" и "изображать жертву". Это разозлило людей, которые говорили о том, что несколько месяцев не видели семью, о потере близких или о необходимости совмещать работу с обучением детей, пишет газета Financial Times.

Кроме того, в ходе встречи с сотрудниками Майкл сказал, что продолжает встречаться с клиентами за кофе, несмотря на действующий локдаун, и это было воспринято некоторыми как стимул нарушать правила.

"Я действительно очень сожалею, что мои слова причинили боль моим коллегам, - заявил Майкл в пятницу. - В связи с этим я считаю для себя неприемлемым оставаться на моем посту и принял решение покинуть его".

Майкл, которому сейчас 52 года, проработал в KPMG 30 лет.

KPMG Великобритания

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