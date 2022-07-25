KPMG оштрафована в Британии на 14,4 млн фунтов за обман регулятора

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - KPMG оштрафована в Великобритании на 14,4 млн фунтов стерлингов ($17,4 млн) в связи с обманом сотрудниками компании регулятора, проверявшего ее работу по аудиту компании Carillion. Сумма штрафа является крупнейшей для KPMG в Британии, пишет Financial Times.

Четыре бывших сотрудника KPMG, включая отвечавшего за аудит Carillion Питера Михэна, также оштрафованы и отстранены от работы по профессии на сроки от 8 до 10 лет.

Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC), проверявший работу KPMG, выявил, что Михэн и другие сотрудники аудиторской компании предоставляли ему недостоверную информацию и поддельные документы.

Михэну назначен штраф в 250 тысяч фунтов, остальным троим - от 30 тысяч до 45 тысяч фунтов, пишет The Guardian.

Штрафы наложены именно в связи с обманом регулятора при проверке аудита. Качество самого аудита Carillion оценивается отдельно.

Главный исполнительный директор KPMG Джон Холт признал выявленные нарушения, заявив, что действия сотрудников компании были неверными и такого вообще не должно было быть.

Carillion была второй по величине строительной компанией в Великобритании и одним из важнейших господрядчиков. Она также занималась кейтеринговым обслуживанием больниц, поставляла питание в 900 школ, была оператором тюрем, ремонтировала автомобильные магистрали и строила высокоскоростные железные дороги. В январе 2018 года компания объявила о своей ликвидации после того, как не сумела договориться с кредиторами о реструктуризации долгов.